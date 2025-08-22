Hà Nội thắm tình quân dân trong đêm hợp luyện diễu binh

TPO - Tối 21/8, hơn 16.000 quân nhân cùng nhiều khối diễu binh, diễu hành trong nước và quốc tế đã hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trong vòng tay cổ vũ của đông đảo nhân dân.