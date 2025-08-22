Hà Nội thắm tình quân dân trong đêm hợp luyện diễu binh

TPO - Tối 21/8, hơn 16.000 quân nhân cùng nhiều khối diễu binh, diễu hành trong nước và quốc tế đã hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trong vòng tay cổ vũ của đông đảo nhân dân.
Buổi hợp luyện tối nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.
Các khối diễu binh của Quân đội trong buổi tổng hợp luyện lần 1.
Rất đông người dân đứng trên vỉa hè ở các tuyến phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để chờ theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Các chiến sĩ công an diễu binh.
Các cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn về thời tiết khắc nghiệt và cường độ huấn luyện cao trong nhiều tháng qua.
Ngoài ra còn có các khối quân đội nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia... tham gia diễu hành, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế.