Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội thắm tình quân dân trong đêm hợp luyện diễu binh

Nhóm Phóng viên

TPO - Tối 21/8, hơn 16.000 quân nhân cùng nhiều khối diễu binh, diễu hành trong nước và quốc tế đã hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trong vòng tay cổ vũ của đông đảo nhân dân.

bao31-3518.jpg
Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành di chuyển qua Quảng trường Ba Đình rồi chia thành nhiều hướng ở trung tâm Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9.
bao20-3550.jpg
bao34-1189.jpg
bao35-8801.jpg
Buổi hợp luyện tối nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.
bao26-8578.jpg
Khối nữ quân nhạc diễu hành trên đường phố.
bao4-8840.jpg
bao39-46.jpg
bao18-5409.jpg
Các khối diễu binh của Quân đội trong buổi tổng hợp luyện lần 1.
bao43-3140.jpg
Khối nữ dân quân miền Bắc.
bao42-1665.jpg
Những nữ chiến sĩ du kích miền Nam xinh đẹp, kiên cường trong đội hình diễu binh, diễu hành.
bao6-3558.jpg
bao29-4270.jpg
bao33-5074.jpg
Rất đông người dân đứng trên vỉa hè ở các tuyến phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để chờ theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
bao3-2467.jpg
Khí thế hiên ngang cùng động tác mạnh mẽ, chuẩn xác, dứt khoát và thống nhất của các chiến sĩ.
baotp-5373.jpg
bao47-6109.jpg
Các chiến sĩ công an diễu binh.
bao45-244.jpg
Người dân hai bên đường hò reo khi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
bao16-4851.jpg
bao22-5097.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn về thời tiết khắc nghiệt và cường độ huấn luyện cao trong nhiều tháng qua.
bao48-6530.jpg
bao37-5665.jpg
bao38-9929.jpg
Ngoài ra còn có các khối quân đội nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia... tham gia diễu hành, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế.
bao5-2970.jpg
Các chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân.
Nhóm Phóng viên
#diễu binh 2/9 #quân đội Việt Nam #quốc tế hợp luyện #Quảng trường Ba Đình #quốc khánh 2/9 #đoàn kết quốc tế #huấn luyện quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục