Hà Nội Người dân vẫy cờ, hò reo khi biên đội máy bay qua Quảng trường Ba Đình

TPO - Sáng 21/8, khi các biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân bay qua Quảng trường Ba Đình trong buổi hợp luyện, đông đảo người dân Thủ đô đã vẫy cờ, hò reo tạo nên bầu không khí sôi động và tự hào.