Người dân vẫy cờ, hò reo khi biên đội máy bay qua Quảng trường Ba Đình

TPO - Sáng 21/8, khi các biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân bay qua Quảng trường Ba Đình trong buổi hợp luyện, đông đảo người dân Thủ đô đã vẫy cờ, hò reo tạo nên bầu không khí sôi động và tự hào.
Khoảng 10h57, đội hình 10 chiếc trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội. Máy bay theo hướng cầu Nhật Tân, qua Hồ Tây và hạ dần độ cao khi qua Quảng trường Ba Đình.
Tiếp sau trực thăng là các máy bay vận tải Casa 212 cất cánh từ sân bay Gia Lâm. .
Phía dưới ở khu vực đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ... hàng trăm người dân với cờ đỏ sao vàng vẫy chào.