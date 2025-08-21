Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội

Người dân vẫy cờ, hò reo khi biên đội máy bay qua Quảng trường Ba Đình

Hiếu Duy - Đức Nguyễn - Duy Phạm

TPO - Sáng 21/8, khi các biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân bay qua Quảng trường Ba Đình trong buổi hợp luyện, đông đảo người dân Thủ đô đã vẫy cờ, hò reo tạo nên bầu không khí sôi động và tự hào.

dsc08775-copy-2736-4226.jpg
dsc08623-copy-4222.jpg
dsc08881-copy-4898.jpg
Khoảng 10h57, đội hình 10 chiếc trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội. Máy bay theo hướng cầu Nhật Tân, qua Hồ Tây và hạ dần độ cao khi qua Quảng trường Ba Đình.
bao21.jpg
Khoảng 11h, 10 trực thăng bay thành đội hình tiến qua khu vực trung tâm Hà Nội, bay qua Quảng trường Ba Đình.
bao31.jpg
bao34.jpg
bao39.jpg
Tiếp sau trực thăng là các máy bay vận tải Casa 212 cất cánh từ sân bay Gia Lâm.
.
bao53.jpg
Góc nhìn từ biên đội máy bay vận tải CASA khi bay qua bầu trời Quảng trường Ba Đình.
bao32.jpg
2 máy bay vận tải Casa bay qua trung tâm Hà Nội.
bao24.jpg
Nhiều người dân và du khách thích thú, reo hò khi máy bay, trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.
bao4.jpg
bao14.jpg
bao18.jpg
Phía dưới ở khu vực đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ... hàng trăm người dân với cờ đỏ sao vàng vẫy chào.
bao27.jpg
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng.
bao12.jpg
Đây là lần đầu tiên phi đội bay luyện tập tại trung tâm thủ đô Hà Nội và Quảng trường Ba Đình sau thời gian tập luyện ở ngoại ô.
dsc08938-658.jpg
Theo Ban Tổ chức, Tổng hợp luyện lần 1 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 21/8 (thứ Năm); Tổng hợp luyện lần 2 lúc 20h ngày 24/8 (Chủ Nhật); Sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8 (thứ Tư); Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8 (thứ Bảy).
Hiếu Duy - Đức Nguyễn - Duy Phạm
#Hà Nội #quân đội #máy bay #trực thăng #Quảng trường Ba Đình #luyện tập #lễ diễu binh

