Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Ngoại vụ TPHCM

Sáng 22/8, tại Nhà hát Thành phố, UBND TPHCM cùng Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM (1945-2025).

Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Bùi Thanh Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Văn Được - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM và các tỉnh, thành.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM dự buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, ngoại giao là mặt trận quan trọng có ý nghĩa chiến lược, huy động được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp chính nghĩa của đất nước.

Trong 40 năm đổi mới, ngoại giao tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong xây dựng cục diện đối ngoại thuận lợi chưa từng có, đưa đất nước phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng, toàn diện và hiệu quả vào khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng khẳng định hành trình đất nước ta từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới đến có được cơ đồ, vị thế như ngày nay in đậm những chiến công vẻ vang của ngành ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh. Trên chặng đường đầy vinh quang của ngoại giao Việt Nam, Sở Ngoại vụ TPHCM đã có những đóng góp quan trọng trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành.

Theo ông Bùi Thanh Sơn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Thành ủy, UBND TPHCM, Sở Ngoại vụ TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều mặt công tác.

“Sở Ngoại vụ TPHCM thực sự là cầu nối gắn kết giữa Trung ương với các địa phương phía Nam trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đã phối hợp đón tiếp chu đáo nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của các nước và tổ chức quốc tế thăm TPHCM và các tỉnh phía Nam. Đồng thời góp phần triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại như ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác lãnh sự, công tác bảo hộ công dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài…”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận.

Sở cũng đã làm tốt công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn rộng lớn, trải dài từ Đà Nẵng đến Cà Mau - khu vực có gần 30 cơ quan lãnh sự chuyên nghiệp của các nước, có nhiều văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia, văn phòng kinh tế - văn hóa - thương mại đặt tại TPHCM.

Cùng với đó, Sở Ngoại vụ TPHCM đã phát huy xuất sắc vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu và tổ chức triển khai công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của thành phố trong hành trình 50 năm thống nhất và 40 năm đổi mới của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM - Nguyễn Văn Được - sau hơn 50 năm phát triển, TPHCM (bao gồm hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương sau hợp nhất, sáp nhập - PV) đã duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị - hợp tác với 86 địa phương đối tác trên toàn thế giới, là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt, từ giai đoạn Đổi mới (1986) đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre: kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

“Trên cơ sở những thành quả tốt đẹp đã đạt được, thành phố mong muốn và tin tưởng Sở Ngoại vụ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới và sáng tạo trong tham mưu chính sách và tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của thành phố. Đồng thời tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới - một nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc chủ động thích ứng, tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức”, ông Được đề nghị.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Sở Ngoại vụ TPHCM.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tặng hoa tri ân các nguyên lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao -Bùi Thanh Sơn - đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Sở Ngoại vụ TPHCM do đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao, UBND TPHCM, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM, đoàn đại biểu do ông Bùi Thanh Sơn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM - làm trưởng đoàn, đã dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta.