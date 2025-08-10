Đại sứ Việt Nam dự các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập của Bolivia

TPO - Từ ngày 4-8/8, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia Bùi Văn Nghị dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán tham dự các hoạt động trọng thể kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập của Nhà nước Đa dân tộc Bolivia.

Chuyến công tác đồng thời là dịp để thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Bolivia thông qua hàng loạt hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Việt Nam tại Bolivia tham gia các hoạt động giao lưu nhân dân nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập của Bolivia.

Ngày 6/8, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã tham dự chuỗi hoạt động trọng thể kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập của Nhà nước Đa dân tộc Bolivia, theo lời mời của Tổng thống Luis Alberto Arce Catacora.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Bùi Văn Nghị cùng nguyên thủ và đại diện cấp cao nhiều quốc gia, đã tham dự buổi gặp gỡ xã giao với Tổng thống Bolivia. Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nhà nước và nhân dân Bolivia trong ngày lễ trọng đại, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy quan hệ, hợp tác song phương ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong các hoạt động gặp gỡ và trao đổi tại Bolivia, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở rộng nhập khẩu nguyên liệu từ Bolivia, đặc biệt là các sản phẩm chiến lược cho công nghiệp hóa, công nghệ cao và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam mong muốn gia tăng xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh như dệt may, giày dép, gạo, thủy sản, cà phê, đồ gỗ và sản phẩm chế biến, điện thoại thông minh, máy tính điện tử và linh kiện… đáp ứng nhu cầu của Bolivia.

Dịp này, Đại sứ Bùi Văn Nghị thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm lại ông Miguel Angel Pérez Peña giữ cương vị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bolivia. Việc bổ nhiệm lại Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bolivia giúp củng cố một đầu mối ngoại giao - kinh tế trực tiếp tại Bolivia, tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo hộ công dân, thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác song phương trong thời gian tới.