Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Chính trị

Google News

Đại sứ Việt Nam dự các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập của Bolivia

Hà Thu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 4-8/8, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia Bùi Văn Nghị dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán tham dự các hoạt động trọng thể kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập của Nhà nước Đa dân tộc Bolivia.

Chuyến công tác đồng thời là dịp để thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Bolivia thông qua hàng loạt hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

img-2427.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Bolivia tham gia các hoạt động giao lưu nhân dân nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập của Bolivia.

Ngày 6/8, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã tham dự chuỗi hoạt động trọng thể kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập của Nhà nước Đa dân tộc Bolivia, theo lời mời của Tổng thống Luis Alberto Arce Catacora.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Bùi Văn Nghị cùng nguyên thủ và đại diện cấp cao nhiều quốc gia, đã tham dự buổi gặp gỡ xã giao với Tổng thống Bolivia. Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nhà nước và nhân dân Bolivia trong ngày lễ trọng đại, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy quan hệ, hợp tác song phương ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong các hoạt động gặp gỡ và trao đổi tại Bolivia, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở rộng nhập khẩu nguyên liệu từ Bolivia, đặc biệt là các sản phẩm chiến lược cho công nghiệp hóa, công nghệ cao và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam mong muốn gia tăng xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh như dệt may, giày dép, gạo, thủy sản, cà phê, đồ gỗ và sản phẩm chế biến, điện thoại thông minh, máy tính điện tử và linh kiện… đáp ứng nhu cầu của Bolivia.

Dịp này, Đại sứ Bùi Văn Nghị thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm lại ông Miguel Angel Pérez Peña giữ cương vị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bolivia. Việc bổ nhiệm lại Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bolivia giúp củng cố một đầu mối ngoại giao - kinh tế trực tiếp tại Bolivia, tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo hộ công dân, thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác song phương trong thời gian tới.

Hà Thu
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil
#Ngày Độc lập của Bolivia #Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập của Bolivia #Kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của Bolivia

Xem thêm

Cùng chuyên mục