Chủ tịch UBND TPHCM: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 'tế bào' khỏe mạnh để TPHCM cường tráng

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố nhận rõ sứ mệnh là 168 "tế bào" khỏe mạnh, khỏe mạnh thật sự để có TPHCM cường tráng về kinh tế, xanh về xã hội, đỏ về trái tim.

Sáng 15/8, Đảng bộ phường Tân Định, TPHCM tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham dự của 210 đại biểu chính thức.

Đến dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, quận 1 (cũ).

Đại hội xác định mục tiêu chung nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các trọng tâm: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện tổ chức, bộ máy ngày càng tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của hệ thống chính trị và nhân dân. Huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; phát triển nhanh, bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa...

Xây dựng 168 'tế bào' khỏe mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo kiểm điểm, đánh giá toàn diện các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo.

Ông Được đánh giá, sau 1,5 tháng thực hiện chính quyền 2 cấp, dù gặp nhiều bộn bề, ngổn ngang, lúng túng thời gian đầu, Đảng bộ phường đã lãnh đạo bộ máy đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo cơ sở vật chất trang khang, quan tâm phục vụ người dân. Những kết quả này đem lại sự hài lòng và đánh giá cao của người dân và là tín hiệu vui của thành phố.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thời gian tới, TPHCM đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong thực hiện khát vọng phát triển đồng hành cùng dân tộc, trở thành “siêu đô thị quốc tế” phát triển xanh, thông minh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động.

Đại biểu thông qua các nội dung thảo luận tại đại hội.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao hoa chúc mừng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Ngô Tùng

“Do đó, 168 xã, phường, đặc khu phải nhận rõ sứ mệnh là 168 'tế bào" khỏe mạnh, khỏe mạnh thật sự, để có TPHCM cường tráng về kinh tế, xanh về xã hội, đỏ về trái tim”, ông Được nêu và mong muốn Đảng bộ phường Tân Định cùng 167 địa phương khác trở thành tế bào khỏe mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gợi ý 5 vấn đề trọng tâm đối với phường Tân Định.

Về phát triển kinh tế và quản lý đô thị, ông Được cho rằng phường Tân Định có trụ cột là thương mại – dịch vụ, do đó phường cần tổ chức hệ thống thương mại – dịch vụ văn minh, hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, địa phương nỗ lực thực hiện nếp sống văn minh đô thị, làm sao biến Tân Định thành phường đáng sống. Theo ông Được, hiện nay đã đáng sống nhưng cần đáng sống hơn theo mục tiêu đưa TPHCM thành tốp 100 thành phố đáng sống, để khách ngoại quốc, thập phương đến đây có thể đi bộ dạo phố, hưởng thụ văn hóa, ẩm thực, không còn lo sợ điều gì.

Mặt khác, phát huy các giá trị, thiết chế văn hóa vốn có của TPHCM nói chung và Tân Định nói riêng; biến giá trị văn hóa, thiết chế văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ cho phát triển du lịch, phát triển kinh tế. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó tiến tới ngầm hóa được 100% đường dây điện; xây dựng đề án phấn đấu đưa Tân Định thành phường xanh.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu phường đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; vận hành tốt chính quyền 2 cấp, đảm bảo phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.