Chủ tịch TPHCM: Lãnh đạo phường dù đi khắp thế giới nhưng cần biết mọi việc ở địa phương

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ ấn tượng với từ khóa nhiệm kỳ mới của phường Cầu Ông Lãnh, tuy nhiên ông cho rằng việc xác định chỉ tiêu về “chip bán dẫn, AI, công nghệ số” là không cần thiết bởi những việc này “mang tầm thành phố, quốc gia”.

Chiều 22/8, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - Nguyễn Văn Được - cho biết sau hợp nhất, sáp nhập, thành phố sẽ quy hoạch lại trên tinh thần sắp xếp lại giang sơn.

Theo ông Được, việc sắp xếp lại 3 tỉnh, thành thành phố mới là phép nhân về nguồn lực, là động lực cho phát triển dựa trên những lợi thế riêng của 3 địa phương và việc này được thực hiện theo hướng tận dụng lợi thế của nhau, không giẫm đạp lẫn nhau.

Ông Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Ngô Tùng.

Với yêu cầu đó, ông Nguyễn Văn Được đã “đặt hàng” với phường Cầu Ông Lãnh một số nhiệm vụ lớn dựa trên thực tế địa phương để góp phần vào tiến trình phát triển của thành phố.

Ông yêu cầu phường tiếp tục củng cố và hoàn thiện chính quyền 2 cấp vững mạnh, vừa chạy vừa thực hiện. Hiện chưa hoàn thiện thì tiếp tục phấn đấu hoàn thiện nhiệm vụ này.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ ấn tượng với từ khóa của nhiệm kỳ là “dấu ấn mới”. Tuy nhiên ông Được cho rằng việc xác định chỉ tiêu về “chip bán dẫn, AI, công nghệ số” là không cần thiết bởi những việc này “mang tầm thành phố, quốc gia”. Những mục tiêu về AI, bigdata thì thành phố và Trung ương sẽ làm.

Với góc độ địa phương, ông Được yêu cầu chú trọng chính quyền số trong việc kiểm soát được nhân viên của mình, một ngày nhận bao nhiêu hồ sơ, tiến trình giải quyết ra sao và ai chịu trách nhiệm. Ông cho đây là những việc nằm ở tầm mức và chức trách sát sườn của địa phương.

“Chúng ta làm sao mà đồng chí bí thư, chủ tịch phường dù đi khắp thế giới nhưng chỉ cần cầm điện thoại cũng biết được tất cả việc liên quan đến hồ sơ thủ tục ở phường mình, từ việc nhận bao nhiêu hồ sơ, loại gì, đã giải quyết tới đâu, có quá hạn hay không...”, ông gợi mở và cho đây mới là yêu cầu về chính quyền số mà địa phương nên hướng đến.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng đề nghị phường Cầu Ông Lãnh phải chú trọng đến cung cách phục vụ với tư tưởng lấy nhân dân làm chủ thể để phục vụ. Ông nhấn mạnh: “Xác định người dân, doanh nghiệp đến với chính quyền thì có quyền đặt hàng và chúng ta phải giải quyết”.

Mặt khác, chính quyền phải có tác phong chuyên nghiệp, đảm bảo tính hiệu quả trong chính trị, kinh tế chứ không phải làm để “biểu diễn hay báo cáo”.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đồng tình với mục tiêu cần đột phá về chỉnh trang đô thị để tạo diện mạo mới cho địa phương. Ông cho đây là mục tiêu “rất trúng và rất đúng” trong bối cảnh các địa phương lân cận đang đầu tư chỉnh trang khang trang, đẹp đẽ. Cùng với đó, quan tâm công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: Ngô Tùng.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh xác định xây dựng phường thành đô thị thông minh, phát triển bền vững, mang diện mạo mới với những dấu ấn mới. Bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kinh tế thương mại - dịch vụ - du lịch phát triển năng động đô thị khang trang, môi trường xanh sạch đẹp, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Về kinh tế, phấn đấu hằng năm thu ngân sách đạt 100% dự toán, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân từ 10,5% trở lên, giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%, đến năm 2030 có 35 doanh nghiệp trên 1.000 dân, và hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo.