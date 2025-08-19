Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn

TPO - Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 thành viên đã chính thức ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Sáng 19/8, Đảng bộ phường Sài Gòn (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến dự và chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã ra mắt với 27 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn. Bà Lê Thị Lan Chi là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Vũ Nguyễn Quang Vinh là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM đưa ra định hướng phát triển theo “3 hành lang”, 5 trụ cột”. 3 hành lang gồm hành lang Bắc - Nam, phía Đông và Đông – Tây; cùng 5 trụ cột là công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch; trung tâm tài chính quốc tế; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục và y tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Với định hướng này, ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận phường Sài Gòn có nhiều lợi thế để phát huy. TPHCM sẽ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế với gần 800 ha, trong đó phần diện tích tại phường Sài Gòn có 146 ha. Do vậy, phường cần phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển văn hóa – xã hội gắn với Trung tâm Tài chính quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ rõ, địa bàn phường Sài Gòn cũng là nơi hội tụ các cơ quan đầu não của Trung ương, thành phố, giới tinh hoa thế giới và cả nước tìm đến sinh sống, làm việc... “Đây là những lợi thế rất lớn, do đó phường cần quan tâm khai thác, phục vụ phát triển kinh tế”, ông Được đề nghị.

Đi liền đó, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu phường Sài Gòn chú trọng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra nạn cướp giật, móc túi, từ đó các đối tác, du khách mới an tâm đến vui chơi, làm ăn.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, nâng chất mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Nhắc đến yêu cầu phục vụ giải quyết hồ sơ phi địa giới cho người dân mà phường Sài Gòn là một trong 38 địa phương được lãnh đạo TPHCM triển khai thực hiện thí điểm, ông Nguyễn Văn Được cho biết thành phố sẽ tiếp tục đầu tư cho phường theo hướng hiện đại hơn nhằm giúp địa phương xứng đáng là một trong những điểm sáng về thực hiện chính quyền 2 cấp hiện đại, văn minh và hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát trao đổi tại đại hội.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát nhìn nhận địa phương có sự liên quan, gắn kết với các trụ cột và hành lang phát triển mà lãnh đạo thành phố đã xác định. Đối với sự phát triển của một siêu đô thị hiện đại, đặc biệt lại là vùng lõi, ông Phát nói phường có rất nhiều việc phải làm trong quản lý đô thị, dân cư, chính quyền số cho đến các biện pháp thúc đẩy thương mại – dịch vụ thật xứng tầm với vị trí địa bàn trung tâm mà cả nước kỳ vọng vào siêu đô thị 16 triệu dân, hướng đến 100 siêu đô thị đáng sống của thế giới.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cũng cho biết, Đảng bộ phường đã chuẩn bị 5 chương trình trọng điểm trong quá trình phát triển từ 2025 – 2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo, trong đó có chương trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế thương mại – dịch vụ cao cấp, tài chính và du lịch quốc tế, gắn với những lợi thế hiện hữu của phường. Do đó, ông Phát mong lãnh đạo thành phố quan tâm đến quy hoạch vùng lõi trung tâm.

“Ngoài trung tâm thương mại, Trung tâm Tài chính quốc tế thì thành phố cũng cần quan tâm tới trung tâm thương mại tự do để bổ trợ lẫn nhau, ít nhất là cần có trung tâm hoặc các cửa hàng miễn thuế, các dịch vụ y tế cao cấp… để có thể thu hút các chuyên gia tài chính quốc tế”, ông Phát kiến nghị.

Lãnh đạo TPHCM trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn khóa I. Ảnh: Ngô Tùng