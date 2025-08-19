Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình

TPO - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, TPHCM tổ chức triển lãm ảnh từ ngày 19/8-5/9 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (đoạn phía trước Sở Văn hóa và Thể thao) và không gian đối diện Công viên Chi Lăng.

Sáng 19/8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nêu rõ: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được coi là một trong những mốc son chói lọi nhất - bản anh hùng ca vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc thế kỷ XX. Sau thắng lợi này, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại biểu lãnh đạo TPHCM, Quân khu 7 cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, với hơn 100 hình ảnh mang chủ đề “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, triển lãm khái quát diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước.

Hình ảnh tái hiện sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2/9/1945.

Những khoảnh khắc lịch sử điểm lại những mốc son trong tiến trình đấu tranh giành độc lập, tự do của đất nước từ mùa thu năm 1945.

Tại đường Đồng Khởi, Ban Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh chủ đề “TPHCM vững tin hướng tới kỷ nguyên mới” với 70 ảnh giới thiệu TPHCM bao gồm cả tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đang bước vào kỷ nguyên mới, đánh dấu sự thay đổi lớn về quy mô, định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược.

Trong khi đó, tại khu vực đối diện Công viên Chi Lăng, triển lãm ảnh có chủ đề “Sắc màu văn hóa - du lịch TPHCM” giới thiệu các hình ảnh nghệ thuật thể hiện những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người, các di tích văn hoá - lịch sử, kiến trúc nghệ thuật… của TPHCM.

Ngoài những hình ảnh được triển lãm cố định, ban tổ chức bố trí màn hình LED để trình chiếu các hình ảnh tư liệu lịch sử.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.