Góp ý với lãnh đạo TPHCM, văn nghệ sĩ nói chẳng nề hà chạy xe máy đi tỉnh diễn

Chiều 15/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ thành phố góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đưa nền văn học nghệ thuật hội nhập cùng thế giới

Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM - nhìn nhận văn học nghệ thuật (VHNT) thành phố 50 năm qua đã được tổng kết với nhiều thành tựu. Dù vậy, bà cho rằng việc gìn giữ, lưu trữ vẫn còn kém. Mặt khác, nhà văn Bích Ngân nhấn mạnh yêu cầu phải đưa hoạt động VHNT tiến tới chuyên nghiệp bởi theo bà, nhiều hoạt động vẫn ở tầm phong trào, chưa đi sâu.

“Chúng ta còn có thể làm tốt hơn nữa với đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng và tâm huyết hiện nay. Việc này cần sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong cách chuyển tải giá trị văn hóa đảm bảo ngày càng chuyên nghiệp. Có như vậy thì chúng ta mới hội nhập cùng thế giới”, bà Ngân bày tỏ.

Nhà văn Bích Ngân nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố đánh giá suốt chiều dài nửa thế kỷ qua, văn hóa và đặc biệt là VHNT còn du nhập nhiều hơn hội nhập. Theo nữ nhà văn, cả nửa thế kỷ, văn học của Việt Nam không hề có chiến lược quảng bá thật sự so với những nước trong khu vực đã làm rất như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. “Dù chậm nhưng chúng ta phải có cách nào đó thật sự đi vào chiều sâu, quảng bá VHNT ra thế giới hết sức bài bản với sự hỗ trợ của nhà nước”, nhà văn Bích Ngân đặt vấn đề.

Trong khi đó, nhà văn Lại Văn Long (Hội Nhà văn TPHCM) cho biết suốt hàng chục năm qua, với khoảng 700 tờ báo, hơn 200 kênh truyền hình đã là mảnh đất thông thoáng tạo điều kiện cho VHNT nảy nở. Theo đó, người sáng tác văn chương hay âm nhạc có cả một môi trường rộng lớn để xuất hiện, đồng thời công chúng cũng được tác động và từ đây các nghệ sĩ có thu nhập để sống và cống hiến.

Nhà văn Lại Văn Long.

Trong bối cảnh sáp nhập các bộ ngành, tỉnh thành và các cơ quan báo chí, truyền hình, ông Long nhận định môi trường của VHNT đến với cộng đồng, công chúng sẽ thu hẹp lại. Theo ông, khi đó công chúng khó tiếp cận được các thành tựu VHNT bởi thiếu đi các cơ quan truyền thông tham gia tuyên truyền một cách sinh động để có thể chuyển tải những tác phẩm có tính lay động lòng người và xây dựng hệ tư tưởng từ tác phẩm đó. “Điều này cũng phần nào hạn chế về tâm lý, cảm xúc, hứng thú của người sáng tác”, ông Long bộc bạch và mong lãnh đạo Thành ủy TPHCM quan tâm đến thực tế này.

Nghệ sĩ không nề hà đi xa

NSƯT Phan Quốc Kiệt - Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - nhìn nhận TPHCM có những hoạt động VHNT hết sức đặc thù so với cả nước. Trong điều kiện hiện nay, các đơn vị trong ngành VHNT tiếp tục có cơ hội để phấn đấu và hòa mình vào mô hình mới sau sáp nhập, hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Kiệt, dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội thể hiện thành phố có sự đầu tư cơ sở vật chất cũng như một số điều kiện cho lĩnh vực văn hóa - thể thao, VHNT tiếp tục phát triển mang tính đột phá. “Để duy trì tính hiệu quả trong lĩnh vực này cần có những cơ chế, chính sách khuyến khích nguồn lực tham gia, đồng thời có cơ chế khuyến khích các hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, đặc thù. Qua đó cũng tạo nguồn lực kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập”, ông Kiệt góp ý thêm.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên.

NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ (5B) - cho rằng hiện cả nước đã sáp nhập lại còn 34 tỉnh, thành, trong đó TPHCM cũng rất rộng lớn ở góc độ đem đến cho toàn thể khán giả, bà con nhân dân ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được thưởng thức nghệ thuật. “Văn nghệ sĩ không nề hà việc mang tác phẩm đến quảng bá ở tất cả tỉnh, thành, vấn đề là làm sao để chúng tôi có thể đi được”, NSND Mỹ Uyên nói và cho biết ê-kíp của đơn vị có thể chạy xe máy, chở đạo cụ đến một số nơi để biểu diễn.

Lãnh đạo TPHCM trao đổi cùng các văn nghệ sĩ.

Cũng theo bà Mỹ Uyên, các sân khấu thành phố và nhất là những sân khấu xã hội hóa sẵn sàng mang các tác phẩm thiết thực đi quảng bá để đông đảo bà con nhân dân được hưởng thụ các tác phẩm. “Nhiều người chỉ gặp chúng tôi qua vô tuyến chứ chưa gặp trực tiếp, mà những tác phẩm biểu diễn như cải lương, hát bội, kịch nói thì nghệ sĩ cần đi đến trực tiếp biểu diễn cho bà con xem”, “bà bầu” sân khấu 5B chia sẻ và cho đây chính là việc kết nối với một lực lượng khán giả kế thừa để giữ gìn sân khấu chính thống.

Trao đổi với các văn nghệ sĩ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - Nguyễn Thanh Nghị - ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm, sự gắn bó của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố - những người đã, đang và tiếp tục góp phần quan trọng trong việc bồi đắp, tâm hồn, bản sắc và sức mạnh văn hóa - sức mạnh nội sinh để thành phố phát triển trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao đổi với các văn nghệ sĩ TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Nghị cho biết những ý kiến liên quan đến việc chỉ đạo điều hành cụ thể thì Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghiên cứu tiếp thu và cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về VHNT thành phố. Những điểm nào “còn mờ” trong Báo cáo chính trị trình đại hội sẽ được Ban Soạn thảo tiếp thu và thể hiện phù hợp nhằm tương xứng với vai trò, vị trí, đóng góp của VHNT đối với quá trình phát triển đi lên của TPHCM.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng trở thành siêu đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, một đô thị tiêu biểu không chỉ về sức mạnh, tiềm lực kinh tế phát triển mà có cả sự phong phú về VHNT, thể thao, giải trí...