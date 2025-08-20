Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngô Tùng
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 35 thành viên, Ban Thường vụ có 11 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Sáng 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên chính thức, với sự tham dự của 281 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, của các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực, nổi bật.

img-4667.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, tuy mới thành lập trong thời gian ngắn nhưng Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Trọng tâm là quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, biện pháp triển khai, thực hiện nghị quyết của Đảng; xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác; nghiên cứu, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy, và thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Ông Nghị yêu cầu trong giai đoạn tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đề ra.

img-4688.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt đại hội.

Tại đại hội, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 35 thành viên, Ban Thường vụ có 11 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

5 Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM gồm: ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Dương Anh Đức – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Khoa Hải – Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; ông Lê Văn Phong – Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; bà Lê Thị Hồng Nga – Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM gồm 10 thành viên. Bà Lê Thị Hồng Nga – Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách) được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Ngô Tùng
#Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM #Nguyễn Thanh Nghị #Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM #Đại hội đảng bộ #lần thứ I #nhiệm kỳ 2025 - 2030 #chỉ định nhân sự #Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM #nhân sự TPHCM

