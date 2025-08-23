Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM gồm 41 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM gồm 11 thành viên. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều 23/8, Đảng bộ UBND TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, Ban tổ chức đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM gồm 41 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM gồm 11 thành viên.

img-5294.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị trao hoa chúc mừng 41 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM khóa I. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Văn Được, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

4 Phó Bí thư Đảng ủy gồm: Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phó Bí thư Thường trực); ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 (chuyên trách); ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM gồm 7 thành viên. Ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 làm Chủ nhiệm ủy ban.

z6937069390893-81cda65a3e0772ff111631625fa2deb4.jpg
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM gồm 7 thành viên ra mắt đại hội. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
