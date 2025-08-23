TPHCM vận hành tòa nhà được kỳ vọng thành trung tâm tụ hội nhân tài công nghệ của thế giới

TPO - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, TPHCM là mảnh đất khởi nghiệp và cái nôi của kỳ lân công nghệ khi chiếm tới 50% số lượng startup và thu hút 44% tổng vốn đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp của cả nước.

Sáng 23/8, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức khánh thành tòa nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (Sihub), có địa chỉ tại 123 Trương Định, phường Xuân Hòa. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của TPHCM.

Toà nhà cao 7 tầng, toạ lạc trên địa bàn trung tâm của TPHCM. Từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian chung dành cho các chương trình nhà nước quản lý, ươm mầm tài năng và lan tỏa các chính sách hỗ trợ. Các tầng còn lại là khu vực hội tụ các nguồn lực xã hội, bao gồm các tổ chức ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước để trực tiếp đầu tư và hỗ trợ các startup.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, TPHCM là mảnh đất khởi nghiệp khi chiếm tới 50% số lượng startup và thu hút 44% tổng vốn đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp của cả nước và là cái nôi của 3 kỳ lân công nghệ VNG, MoMo, Sky Mavis.

Hệ sinh thái khởi nghiệp của TPHCM hiện được đánh giá khoảng 7,4 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm lên đến 260 triệu USD. Thành phố cũng ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực công nghệ cao trên bản đồ thế giới như top 30 toàn cầu và top 2 Đông Nam Á về khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain, đồng thời xếp hạng 56 toàn cầu về tài chính (fintech). TPHCM đã có một nền tảng vững chắc khi được tổ chức StartupBlink xếp hạng 110 toàn cầu và lần đầu tiên góp mặt vào top 5 hệ sinh thái hàng đầu Đông Nam Á.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo vào hoạt động sẽ góp phần tạo bệ phóng mới khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm và thúc đẩy các startup vươn ra thế giới. Đồng thời, sự tích hợp giữa Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo và Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM sẽ tạo nhiều thuận lợi cho sự kết nối của các startup, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ tài chính và các quỹ đầu tư.

Lãnh đạo TPHCM và đại diện các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Ảnh: Ngô Tùng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thuý nhìn nhận thành phố có nền tảng khoa học công nghệ vững chắc với gần 100 trường đại học, hàng trăm tổ chức nghiên cứu đến hệ sinh thái hơn 2.000 startup. Do đó, thành phố có điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Bà Thúy cho biết thành phố cam kết hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các trường đại học cùng tham gia, góp phần đưa TPHCM vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 5 Đông Nam Á.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại biểu tham quan các không gian sáng tạo tại Sihub.

Trung tâm tụ hội nhân tài công nghệ của thế giới

Ông Nguyễn Huy Dũng – Tổ trưởng thường trực, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – đánh giá tòa nhà này không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là biểu tượng của khát vọng đổi mới sáng tạo, vươn lên bứt phá phát triển, mang tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động mạnh mẽ của thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng và vận hành tòa nhà là dấu mốc mới, là cầu nối giữa tri thức sáng tạo và khởi nghiệp với tri thức sáng tạo và mang tri thức vào cuộc sống, vào sản xuất, tạo ra giá trị vượt trội.

Ông Dũng đề nghị TPHCM tiếp tục phát triển nguồn nhân lực cao và xem đây là nền tảng, điều kiện tiên quyết và quyết định thành công. “Chúng tôi mong muốn TPHCM sẽ trở thành một hub, một trung tâm tụ hội nhân tài công nghệ của thế giới trong 3-5 năm tới. Cùng với đó, tập trung phát triển các công nghệ chiến lược của quốc gia và thế mạnh của thành phố. Hy vọng TPHCM đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và bản sao số vào mọi ngõ ngách cuộc sống nhằm mang lại hiệu quả, giá trị vượt trội”, ông Nguyễn Huy Dũng gửi gắm.

Các bạn nhỏ trải nghiệm, tương tác với công nghệ.

TPHCM có nhiều tiềm năng để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ảnh: Ngô Tùng

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Sihub đã ký kết ghi nhớ hợp tác với các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước, khẳng định cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc kiến tạo môi trường hợp tác cởi mở, thu hút và phát huy hiệu quả các nguồn lực tinh hoa nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.