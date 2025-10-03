TPHCM lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách

TPO - TPHCM lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đưa ra phương án giải quyết “thấu tình đạt lý”. Nhờ đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm tại TPHCM được triển khai thuận lợi.

Lắng nghe để… hành động

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết, thành phố luôn lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách. Với sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành cùng các chiến lược mang tính thực tiễn, TPHCM quyết tâm xây dựng và thực hiện các nghị quyết của "ý Đảng, lòng dân", đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.

Thời gian qua, TPHCM luôn duy trì những kênh đối thoại giữa chính quyền và nhân dân thông qua các chương trình như: “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”; “Đối thoại cùng Chính quyền thành phố”... Đây không chỉ là cầu nối giữa người dân và chính quyền mà còn là diễn đàn dân chủ, thể hiện rõ trách nhiệm của bộ máy chính quyền trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân. Thông qua đối thoại, lãnh đạo TPHCM không chỉ muốn lắng nghe mà phải chuyển hóa tiếng nói của cử tri, nhân dân thành giải pháp và quyết sách có hiệu lực trong thực tiễn.

Lãnh đạo phường Bình Dương, TPHCM cà phê sáng với người dân để nghe tâm tư nguyện vọng.

Theo ông Minh, HĐND TPHCM đã sử dụng các thông tin, kiến nghị của cử tri để đặt vấn đề giám sát chuyên đề, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xử lý ngay hoặc kiến nghị Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế. Đặc biệt, với các chủ đề, như: Cải cách thủ tục hành chính, quản lý đất đai, quản lý nhà chung cư, phát triển y tế cơ sở, chất lượng giáo dục công lập, chuyển đổi số, môi trường sống..., nhiều kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, dẫn đến thay đổi chính sách thực tế.

Ông Nguyễn Văn Đông – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, cho biết, với mong muốn gần dân, sát dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phường đã xây dựng mô hình “Lắng nghe dân nói” (hay còn gọi là “cà phê sáng”), được người dân, doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng. Mô hình có ý nghĩa, nhất là giai đoạn đầu vận hành chính quyền hai cấp.

Khi người dân đồng thuận

Ông Võ Ngọc Sang - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (TPHCM), cho biết, tất cả các dự án, trước khi triển khai, đều tổ chức chương trình đối thoại với nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Qua đó, thành phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có phương án giải quyết phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa.

Theo ông Sang, nhờ người dân đồng thuận trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Đơn cử như Dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, dài hơn 52 km, quy mô 6 làn xe cao tốc với khoảng 1.700 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng. Nhiều hộ dân dù chưa nhận tiền bồi thường song đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trước cho đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Thọ Quang (phường Bến Cát, TPHCM) chia sẻ, gia đình ông có hơn 5.300 m2 đất vườn cao su hơn 15 tuổi trong diện giải tỏa của dự án cao tốc kể trên. Thời gian qua, thu nhập của gia đình đều dựa vào vườn cao su. Tuy vậy, nhận thấy việc đầu tư xây dựng cao tốc nhằm phục vụ lợi ích người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển nên gia đình ông đồng tình, ủng hộ. Vì vậy, dù chưa nhận tiền bồi thường giải tỏa mặt bằng nhưng gia đình ông vẫn sẵn sàng chặt hạ cây cao su, bàn giao đất để triển khai thi công dự án.

Đại diện lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, ngoài dự án cao tốc, trên địa bàn thành phố đang triển khai cùng lúc nhiều dự án giao thông trọng điểm, trong đó có đường Vành đai 3, Vành đai 4. Các dự án đều có chiều dài hàng chục km, đi qua khu vực đông dân cư. Nhờ áp dụng đơn giá bồi thường sát thực tế, người dân đồng tình, ủng hộ và công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi.

Người dân ủng hộ, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 TPHCM diễn ra thuận lợi.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dương (phường Phú Lợi) là một trong các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 TPHCM, bàn giao mặt bằng từ sớm. Ông cho biết, diện tích đất bị thu hồi hơn 3.400 m2. “Tôi ủng hộ chủ trương làm đường để phát triển, thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Không chỉ có tôi, hàng xóm có đất bị thu hồi bởi dự án đều đồng thuận ủng hộ”- ông Dương chia sẻ.

Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề tái định cư cho người dân cũng rất quan trọng. Thực tế, thời gian qua, TPHCM hết quỹ đất để bố trí tái định cư.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương (TPHCM) cho biết, một số doanh nghiệp triển khai dự án bất động sản trên địa bàn đã sẵn sàng hỗ trợ giá, giao đất, cấp nền tái định cư cho các đối tượng bị ảnh hưởng của các dự án giao thông trọng điểm. Nhờ sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, hầu hết các dự án triển khai được thuận lợi.