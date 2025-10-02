Phó Bí thư Thành ủy TPHCM: Nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức bộ máy

TPO - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nêu rõ yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố cần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Ông lưu ý cần đổi mới đến khi nào nhóm thành tố hiệu năng được nâng cao thì lúc đó hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức bộ máy mới đảm bảo.

Ngày 1/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất (mở rộng), tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đánh giá Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM có lợi thế và vị trí rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đều có đội ngũ cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng giữ nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược của thành phố.

Đồng thời cán bộ, đảng viên nơi đây cũng tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng từ Trung ương sớm nhất để nghiên cứu tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố nhanh nhất.

“Do đó, mọi sự tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, cán bộ, đảng viên sẽ tác động rất lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM”, ông Lộc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tặng các tập thể có thành tích tốt trong tổ chức, thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Ngô Tùng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Triển khai đồng bộ các phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đảng bộ; bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn mới, đồng thời phải phát huy được sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên của từng cơ quan, từng tổ chức.

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố cần coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo có hệ thống, có tập trung để thực hiện đồng bộ 10 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện.

“Chúng ta không xem nhẹ nhóm nội dung nào bởi tất cả đều liên thông, gắn bó mật thiết với nhau để thực hiện công tác xây dựng Đảng. Theo đó, cần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đổi mới đến khi nào nhóm thành tố hiệu năng được nâng cao thì lúc đó hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức bộ máy mới đảm bảo”, ông Lộc nêu rõ.

“Vì việc mà chọn người”

Bà Lê Thị Hồng Nga trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu tiếp thu, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM - yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở, tổ chức Đảng và các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, với phương châm “vì việc mà chọn người”, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Theo báo cáo của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, sau khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tình hình tổ chức đảng có nhiều thay đổi như sáp nhập một số cơ quan, đơn vị.

Việc này cũng dẫn đến hợp nhất một số tổ chức đảng cơ sở, nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở được sắp xếp lại để phù hợp với tổ chức mới của cơ quan, đơn vị, đồng thời số lượng tổ chức đảng giảm nhưng quy mô và phạm vi quản lý đảng viên của mỗi tổ chức đảng lớn hơn, đa ngành, đa lĩnh vực hơn