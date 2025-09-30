Điều động ông Lê Hoàng Hải giữ chức Bí thư đặc khu Côn Đảo

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Tại đây, ông Dương Trọng Hiếu - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động ông Lê Anh Tú - Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (giữa) cùng các lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao quyết định và hoa chúc mừng ông Lê Hoàng Hải (thứ hai từ phải qua) và ông Lê Anh Tú. Ảnh: SGGP

Ông Lê Hoàng Hải sinh năm 1974, quê quán huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Ông Hải có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Thương mại và kinh doanh, Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chúc mừng ông Lê Hoàng Hải nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Lê Hoàng Hải từng trải qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) như Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ.