Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TPHCM quyết định kiện toàn lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sau sắp xếp. Theo đó, ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM.

Chiều 30/9, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định của UBND TPHCM về việc điều động bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist).

img-8555.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (thứ 3 từ trái qua) và ông Phạm Huy Bình.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, 48 tuổi, quê Long An. Bà Hoa có trình độ Thạc sĩ Quản trị Công, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn. Bà Hoa giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TPHCM từ năm 2020 đến nay.

Cùng với đó, UBND TPHCM cũng trao quyết định điều động ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

Ông Phạm Huy Bình, 52 tuổi, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

UBND TP HCM cũng tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Anh Tú - Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND TPHCM đã trao các quyết định kiện toàn lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sau sắp xếp. Ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM.

Ông Cao Anh Minh, 57 tuổi, quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Kỹ sư Thông tin vô tuyến truyền thanh và truyền hình, Cử nhân Báo chí.

img-8570.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho ông Cao Anh Minh (thứ 3 từ phải qua) và các Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

5 Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM là các ông, bà: Thái Thành Chung, Diệp Bửu Chi, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Thanh Quang, Trương Thanh Phong.

img-8582.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được mong các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên các lĩnh vực vừa qua để làm tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực mới; nhanh chóng bắt nhịp, toàn tâm toàn ý với công việc mới. Ông Được cũng mong các cán bộ gạt bỏ tư duy vùng miền, địa phương để làm việc trên tinh thần vì sự phát triển của thành phố.

Ngô Tùng
#Nguyễn Thị Ánh Hoa #Phạm Huy Bình #điều động #giữ nhiệm vụ mới #bổ nhiệm #Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được #lễ trao quyết định cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục