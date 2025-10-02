Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

TPHCM muốn thu ngàn tỷ từ đấu giá khu đất gần 3ha

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu đất rộng hơn 2,92 ha là loại đất thương mại, dịch vụ đang do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Hình thức cho thuê đất là cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Giá tính tiền thuê đất và tài sản gắn liền với đất được phê duyệt là 1.064 tỷ đồng.

UBND TPHCM vừa thông báo công khai việc lựa chọn nhà đầu tư đề xuất dự án đối với khu đất rộng hơn 2,92 ha cùng tài sản gắn liền với đất, tọa lạc tại phường Vũng Tàu.

Khu đất có phía Tây Bắc giáp đường Nguyễn Biểu (lộ giới quy hoạch 21m), phía Đông Bắc giáp cao ốc Sơn Thịnh, phía Đông Nam giáp đường Sư Vạn Hạnh (lộ giới quy hoạch 13m), phía Tây Nam giáp đường Xuân Hương (Lộ giới quy hoạch 14m).

2.jpg
Sơ đồ, vị trí khu đất sắp đấu giá ở phường Vũng Tàu.

Khu đất rộng hơn 2,92 ha là loại đất thương mại, dịch vụ đang do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Hình thức cho thuê đất là cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất.

Giá tính tiền thuê đất và tài sản gắn liền với đất được phê duyệt là 1.064 tỷ đồng. Đây là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định 3509/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Các tổ chức có nhu cầu thuê quyền sử dụng khu đất cùng tài sản gắn liền tại khu đất nói trên có thể nộp hồ sơ tại UBND TPHCM (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM ở số 1 Phạm Văn Đồng, phường Bà Rịa).

Trước đây, khu đất này là chợ du lịch cũ, có vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay trung tâm khu vực Bãi Sau, xung quanh là các khách sạn và khu vui chơi giải trí.

Năm 2012, khu đất trên được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cho Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco) thuê để làm chợ du lịch Vũng Tàu. Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Busadco. Đến tháng 2/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định thu hồi khu đất, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Hồi tháng 2 năm nay, khu đất này từng được thông báo về giá bán đấu giá. Giá khởi điểm được công bố hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm giá trị tài sản trên đất hơn 10 tỷ đồng. Hình thức đấu giá cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian sử dụng 50 năm. Người đấu giá phải đặt cọc hơn 212 tỷ đồng.

5.png
Bên trong khu đất sắp đấu giá. Ảnh: NLĐ.

Tại quyết định 3587/2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ du lịch cao cấp tại khu đất 29.297m2 nói trên, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Khu đất được quy hoạch gồm 3 khu chức năng chính là đất công trình dịch vụ, với diện tích khoảng hơn 28.887 m2; đất cây xanh với diện tích khoảng 264,7 m2 và đất công trình hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 245 m2. Mật độ xây dựng toàn khu khoảng 40%, được giới hạn bởi 33 tầng cao.

Mục tiêu của khu đất là xây dựng khu trung tâm thương mại đẳng cấp, dịch vụ đa dạng, hiện đại, kiến trúc độc đáo; mang đến cho du khách trong và ngoài nước tận hưởng một khu thương mại, mua sắm, nghỉ dưỡng cao cấp. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án hơn 6.821 tỷ đồng.

Duy Quang
#TPHCM muốn thu ngàn tỷ #TPHCM #muốn thu ngàn tỷ #đấu giá khu đất gần 3ha #đấu giá khu đất #đất thương mại #Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu #cho thuê đất trả tiền một lần #tiền thuê đất #tài sản gắn liền với đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục