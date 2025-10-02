Cử tri TPHCM bức xúc nạn lừa đảo online, nhiễu thông tin

TPO - Nhiều cử tri ở 10 phường của TPHCM bức xúc về vấn đề lừa đảo online, tình trạng loạn thông tin trên mạng xã hội tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ ĐBQH đơn vị số 3.

Ngày 2/10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM - đơn vị số 3 có buổi tiếp xúc cử tri 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 khóa XV, với nhân dân 10 phường ở TPHCM: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Hoà Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Tổ ĐBQH đơn vị số 3 gồm ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Lê Thanh Phong - Chánh án Toà án nhân dân TPHCM.

Nêu ý kiến với tổ ĐBQH, cử tri Kim Hồng (phường Chánh Hưng) nhìn nhận hiện nay các nền tảng mạng xã hội không ngừng phát triển, qua đó thể hiện được trình độ tư duy, nắm bắt thông tin rất nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng qua đây các phần tử xấu đã đưa lên một số hình ảnh, thông tin sai lệch, phần nào gây hoang mang, lo lắng cho người dân. “Đề nghị cần siết chặt hơn nữa Luật An ninh mạng, cần có những quản trị viên đủ tầm để dẫn chứng, phản bác lại các thông tin sai lệch và có biện pháp giáo dục, răn đe các đối tượng thông tin sai sự thật”, bà Hồng góp ý.

Cử tri Quang Thanh Hiền thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ ĐBQH TPHCM - đơn vị số 3. Ảnh: Ngô Tùng.

Cử tri Quang Thanh Hiền cho biết nhóm ông gồm tất cả 46 người bị tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tiền “gần cả trăm tỷ”. Đại diện nhóm, ông Hiền đã gửi tin tố giác đến Công an TPHCM và cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố đã có phiếu chuyển nguồn tin tội phạm vào ngày 10/6/2024 đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 11 (cũ).

Cùng với đó, nhóm ông Hiền cũng đến công an phường 14, quận 11 (cũ) và sau đó có phiếu chuyển đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11 vào ngày 26/11/2024.

Ông Hiền cho biết tất cả phiếu chuyển và hồ sơ liên quan ông đều nắm giữ và đã gửi rất nhiều đơn vị nhưng không nơi nào xử lý, tổ chức tội phạm đang nằm ngoài xã hội, gây hoang mang cho người dân.

“Đến nay đã hơn một năm nhưng không biết nơi nào xử lý, giúp đỡ chúng tôi đưa mọi việc ra ánh sáng, tìm ra công lý. Khi đến liên hệ thì cơ quan chức năng nói “đang xử lý'”, ông Hiền trình bày với tổ ĐBQH.

Trong khi đó, cử tri Mai Phi (phường Chánh Hưng) nêu lên vấn nạn lừa đảo online. Bà cho biết nhiều lần bị các đối tượng gọi điện thoại hỏi bà “có đi Đà Nẵng hay không vì có dính dáng đến ma túy, buôn bán người”. Nhờ tỉnh táo, người phụ nữ này đã tự bảo vệ được mình và người thân trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời cử tri. Ảnh: Ngô Tùng.

Phúc đáp ý kiến cử tri, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí đề nghị cử tri chuyển các hồ sơ, đơn thư vụ việc cụ thể để ĐBQH chuyển đến những cơ quan chức năng có thẩm quyền và cùng “đòi nợ” việc trả lời cũng như xem xét giải quyết, còn tổ ĐBQH không thể thay mặt cơ quan chức năng xử lý những việc cụ thể như trên.

“Những bức xúc đó chúng tôi hoàn toàn chia sẻ nhưng việc giải quyết cũng cần liên quan đến tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ hay không. Bởi để buộc tội phải có căn cứ, có cơ sở pháp lý mới thụ lý được. Nếu có đơn, hồ sơ thì chúng tôi sẽ chuyển đến cơ quan chức năng”, ông Lê Minh Trí nói.

Ông Trí cho biết thêm tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Quảng cáo, Kỳ thứ 10 này tiếp tục ban hành Luật An ninh mạng trên tinh thần gộp Luật An ninh mạng cũ và Luật An toàn thông tin để đảm bảo tính hoàn thiện ở mức cao hơn nữa của Luật An ninh mạng. Qua đó góp phần phát huy mặt tích cực của mạng xã hội, của internet, đồng thời cũng tăng cường biện pháp hạn chế thiệt hại cho nhà nước, cho xã hội.