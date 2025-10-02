Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Người phụ nữ bị lừa thực hiện hơn 100 giao dịch ‘mua vật phẩm khoá tu’

Thanh Hà
TPO - Sau khi tìm hiểu và liên hệ với trang Facebook đăng ký khóa tu mùa hè cho con, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa số tiền gần 200 triệu đồng khi hơn 100 lần mua vật phẩm.

khoa-tu.jpg
Hình ảnh trang Facebook giả mạo.

Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội đã tiếp nhận tin trình báo của chị N (SN 1994, trú tại Hà Nội) về việc bị lừa khi đăng ký khóa tu trên mạng.

Theo trình báo, do có nhu cầu cho con gái tập khóa tu nên chị N lên mạng xã hội tìm hiểu và liên hệ trang Facebook “Khoá tu mùa hè”. Sau đó, chị được hướng dẫn làm thêm các nhiệm vụ mua vật phẩm, tăng tương tác cho nhà tài trợ để hoàn thành hồ sơ.

Vì tin tưởng, người phụ nữ đã thực hiện hơn 100 giao dịch với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa, chị N đã trình báo đến cơ quan công an.

Theo Công an TP Hà Nội, lợi dụng tâm lý nhiều người có nhu cầu muốn tham gia các khóa tu, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage mạo danh chùa, tự viện kêu gọi đăng ký tham gia “khóa tu” nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các fanpage giả mạo chùa, tự viện giới thiệu khóa tu và kêu gọi tham gia. Khi có người đăng ký, các đối tượng sẽ hướng dẫn nạn nhân làm nhiệm vụ tương tác mua vật phẩm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân hãy cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa tu trên mạng xã hội.

Tuyệt đối không đăng ký qua website, fanpage, tài khoản mạng xã hội kêu gọi tham gia, đóng tiền, ủng hộ, từ thiện. Kiểm tra tính minh bạch fanpage, các fanpage lừa đảo thường mới lập hoặc có sự thay đổi tên nhiều lần.

Theo dõi thông tin trên các trang thông tin chính thống về các khóa tu tại các cơ sở Phật giáo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Thanh Hà
#lừa đảo khóa tu Hà Nội #fanpage giả mạo chùa #chiếm đoạt tài sản qua mạng #bảo vệ người tiêu dùng mạng xã hội #cảnh báo lừa đảo trực tuyến #mua vật phẩm khóa tu giả mạo #an ninh mạng Phật giáo #công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo #thủ đoạn lừa đảo qua Facebook #kiểm tra tính minh bạch fanpage

