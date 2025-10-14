Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đại biểu Đại hội và các đồng chí,

Hôm nay, trên thành phố mang tên Bác, nơi giao hòa tinh hoa đất nước, nơi ba cực phát triển năng động cùng hội tụ, nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên, chúng ta long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I. Đây không chỉ là bước khởi đầu cho một chương mới của Thành phố sau hợp nhất mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu các thời kỳ, cùng 546 đại biểu đại diện cho hơn 366 ngàn đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội. Qua các đồng chí, Tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ Nhất, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị. Văn kiện Đại hội đã nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, bám sát định hướng văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 – 2030 mang tính đột phá, chiến lược; tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương. Văn kiện trình Đại hội hôm nay là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Thay mặt Bộ Chính trị tôi nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ thành phố.

Thưa các đồng chí,

Trong suốt 40 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ ba địa phương trước khi sáp nhập, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, ý chí và nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết, đạt nhiều kết quả thực chất, trở thành nhân tố then chốt bảo đảm ổn định và phát triển của Thành phố. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, để mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tâm niệm sống và làm việc liêm chính, đẩy lùi lối sống thực dụng, cơ hội, vụ lợi, nhất là tệ quan liêu, xa dân, vô cảm.

Dù đối mặt với những thách thức chưa từng có, từ biến động toàn cầu, đại dịch COVID-19 đến những vướng mắc nội tại và biến động nhân sự, thành phố vẫn kiên cường vượt qua, chủ động đổi mới, phục hồi và phát triển. Với nhiều giải pháp chưa có tiền lệ, thành phố đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, khống chế và đẩy lùi đại dịch, khôi phục sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng, phục hồi các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng yếu và lấy lại đà tăng trưởng. Kinh tế thành phố từ chỗ suy giảm mạnh đã phục hồi nhanh, phát triển ổn định trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo dựng cơ sở vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Hiện nay, quy mô kinh tế thành phố sau hợp nhất đạt 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước, sánh ngang nhiều đô thị lớn trong khu vực. GRDP bình quân đầu người hơn 8.900 USD, cao gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước; chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động không ngừng nâng lên; kinh tế số ngày càng trở thành động lực quan trọng, đóng góp trên 25% GRDP, lan tỏa mạnh sang các lĩnh vực tài chính, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa. Thành phố cũng đi đầu cả nước về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh và thu hút đầu tư công nghệ cao, hình thành trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, tạo nền tảng cho phát triển nền kinh tế tri thức, sáng tạo và hội nhập sâu với thế giới. Thu ngân sách chiếm hơn 1/3 tổng thu quốc gia, khẳng định vai trò quan trọng của thành phố trong ổn định tài khóa và tăng trưởng quốc gia, đồng thời mở ra triển vọng trở thành trung tâm kinh tế tầm khu vực Đông Nam Á trong thập niên tới.

Các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trước khi sáp nhập được quy hoạch lại một cách chiến lược, bảo đảm tính bổ sung và lan tỏa, tạo nên một không gian phát triển thống nhất và hiệu quả. Nhờ đó, Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước, đồng thời có cơ hội vươn lên trở thành một siêu đô thị mới nổi của khu vực, dẫn dắt sự phát triển không chỉ bằng quy mô, tốc độ tăng trưởng mà còn bằng chất lượng thể chế, hiệu quả quản trị và mô hình phát triển bền vững, bao trùm và sáng tạo.

Các đột phá chiến lược về hạ tầng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được tập trung đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, kỹ thuật, đô thị, nông thôn ngày càng đồng bộ hơn; hệ sinh thái logistics, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch cao cấp từng bước hình thành, gắn kết với cảng biển quốc tế Cái Mép – Thị Vải, sân bay Long Thành, trung tâm tài chính Thủ Thiêm, vv... đưa thành phố trở thành cửa ngõ hội nhập quốc tế và trung tâm kết nối chuỗi giá trị của khu vực.

Quan điểm phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế ngày càng được nhận thức sâu sắc, thể hiện nhất quán trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý. Thành phố chú trọng phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người, chăm sóc sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng sống của người dân. Giáo dục và đào tạo được phát triển toàn diện, tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế, với nhiều cơ chế, chính sách đột phá trong giáo dục. Chăm lo gia đình chính sách, người có công, nâng cao hiệu quả an sinh, bảo trợ xã hội. Những kết quả đó góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI), xây dựng chỉ số phồn vinh hạnh phúc (WBI) và củng cố hệ giá trị văn hóa-con người Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, nghĩa tình, sáng tạo và nhân văn, làm nền tảng tinh thần cho giai đoạn phát triển mới.

Tiềm lực quốc phòng - an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng củng cố vững mạnh, bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo, nội địa, các mục tiêu, công trình trọng điểm; ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an ninh con người; đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, nâng cao hình ảnh thành phố an toàn, thân thiện. Lực lượng Quân đội và Công an thành phố được xây dựng ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao năng lực tác chiến, quản lý, dự báo, phản ứng nhanh trước mọi tình huống.

Đặc biệt, bộ máy thành phố được kiện toàn tinh gọn, gắn với xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, thay đổi mạnh mẽ phong cách, lề lối, thái độ phục vụ, ứng dụng chuyển đổi số, hướng đến chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân, hiệu quả và minh bạch. Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính được triển khai nghiêm túc, tạo nền tảng cho bộ máy tinh-gọn-mạnh-hiệu lực-hiệu quả.

Những thành tựu to lớn của thành phố trong nhiệm kỳ qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ban, ngành, địa phương, song yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh nội lực của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Thành phố chủ động tổng kết thực tiễn, đề xuất Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là Nghị quyết số 98 của Quốc hội và các kết luận của Trung ương về Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Những kết quả đó rất đáng trân trọng và tự hào, đóng góp xứng đáng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời là tiền đề vững chắc để thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực to lớn, tinh thần dấn thân, sáng tạo và những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 5 năm qua, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng lớn lao của Trung ương và nhân dân cả nước.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém, trước hết là những nút thắt mang tính cấu trúc khiến tăng trưởng chưa bền vững. Các đột phá chiến lược tuy đạt bước tiến quan trọng, song chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu cao về phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, khoa học công nghệ và logistics. Đầu tư công phân tán, hiệu quả thấp, thủ tục chồng chéo, giải ngân chậm, nhiều vướng mắc. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực chủ đạo của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chưa làm chủ được công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn trong các ngành kinh tế chủ lực, chưa thu hút được nhân tài quốc tế trong các lĩnh vực then chốt. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị còn nhiều bất cập, thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, tăng dân số và tác động của biến đổi khí hậu khiến nhiều vấn đề cấp bách như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học và hệ thống phúc lợi xã hội chưa được giải quyết một cách căn cơ…

Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận thẳng thắn, đánh giá sâu hơn những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi.

Thưa các đồng chí,

Việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng Thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh, xác định mục tiêu then chốt là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hội nhập. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vươn lên vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu với nền kinh tế tri thức và sáng tạo đặc sắc, văn hóa – xã hội hài hòa, nhân văn, chất lượng sống cao, môi trường xanh, an toàn, đáng sống, thuộc nhóm 100 thành phố có năng lực cạnh tranh, hạnh phúc và bền vững hàng đầu thế giới.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của giai đoạn 2025-2030, các đồng chí nêu trong Văn kiện đã đầy đủ và cụ thể, bao quát những vấn đề then chốt mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã góp ý. Tôi bày tỏ thống nhất cao và chỉ xin nhấn mạnh 6 vấn đề cần lưu ý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện:

Thứ nhất, phát huy kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt thành phố tiên phong phát triển và hội nhập, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tập trung xây dựng chính quyền hai cấp tinh, gọn, mạnh, thông minh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. Đội ngũ ấy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tư duy chiến lược, giỏi chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân.

Thứ hai, để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, Thành phố Hồ Chí Minh cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Thành phố phải đưa tinh thần của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt.

Chẳng hạn, Nghị quyết số 57 là kim chỉ nam để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm đổi mới sáng tạo, hạt nhân của nền kinh tế tri thức, đẩy nhanh kinh tế số, chính quyền số và xã hội số, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, công nghệ cao, tài chính số. Nghị quyết số 59 định hướng mở rộng hội nhập quốc tế chủ động, nâng tầm trung tâm tài chính, logistics, thương mại, du lịch gắn với liên kết vùng và kết nối với các trung tâm toàn cầu. Đặc biệt, Thành phố cần vận dụng Nghị quyết số 66 để hoàn thiện thể chế, mạnh dạn thí điểm mô hình chính quyền đô thị tự chủ, phân cấp, ủy quyền linh hoạt, hướng tới nền quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Tương tự, với tinh thần Nghị quyết số 68 đòi hỏi Thành phố khơi dậy và bảo vệ tinh thần doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy các tập đoàn tư nhân lớn, doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Thành phố và Nghị quyết số 70 về đảm bảo an ninh năng lượng cho một siêu đô thị, một trung tâm kinh tế số của khu vực.

Nhiều năm qua, thành phố luôn là cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong cả nước. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được tổ chức thực thi hiệu quả, từ đó được Trung ương nghiên cứu và chỉ đạo triển khai trong cả nước; mong muốn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, lấy lại vị thế.

Thứ ba, phải khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của Nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động của Đảng bộ, chính quyền Thành phố. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị. Thực hành sâu rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng của người dân; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cách mạng, đổi mới, sáng tạo của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng.

Thứ tư, để xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế và phát triển thông minh, hiện đại, bền vững, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực- tích hợp-kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó.

Thành phố cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025–2030. Đặc biệt, cần xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và dịch vụ công, hướng tới chính quyền số kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, làm nền tảng cho thành phố thông minh.

Những vấn đề còn tồn tại của Thành phố là rất đáng trăn trở. Tại Đại hội này, Đảng bộ Thành phố cần thảo luận kỹ và quyết tâm khắc phục vấn đề: ùn tắc giao thông, ngập lụt do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường không khí và xây dựng thành phố văn minh không có ma tuý. Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng Thành phố để giải quyết hiệu quả các vấn đề này.

Thứ năm, cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế như Nghị quyết số 71 đã đề ra. Đồng thời tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Triển khai hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, phát triển dân số bền vững, gắn với xây dựng hệ thống y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết số 72. Đồng thời xây dựng văn hóa và hệ giá trị con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thấm đẫm truyền thống dân tộc và nhân văn, lấy “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” làm biểu trưng lan tỏa giá trị, bản lĩnh và lòng nhân ái Việt Nam. Phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và các chỉ số này cần được lượng hóa.

Thứ sáu, cần tăng cường tiềm lực quốc phòng -an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động chống phá; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội an ninh, an toàn, công bằng và hạnh phúc cho tất cả người dân, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh việc quyết định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển thành phố giai đoạn 2025 -2030, Đại hội của chúng ta còn có nhiệm vụ chính trị quan trọng là góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tôi mong rằng, với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể và truyền thống đổi mới, năng động, Đại hội sẽ dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, mang tầm chiến lược cho Trung ương. Sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới khẩn trương hoàn thiện văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc, ban hành chương trình công tác toàn khóa, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, biến tinh thần Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, tạo khí thế mới, niềm tin và động lực mới cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị của Đảng mà là cuộc tổng động viên trí tuệ, sáng tạo và khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong kỷ nguyên mới. Với tầm nhìn, khát vọng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tôi tin tưởng sâu sắc rằng thành phố sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phồn vinh, thịnh vượng, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, có chất lượng sống cao, là trung tâm của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn.