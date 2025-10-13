Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I tiến hành phiên trù bị

TPO - Phát biểu tại Phiên trù bị Đại hội sáng 13/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; thu hút sự theo dõi của các cơ quan, tổ chức, nhân dân không chỉ ở thành phố mà trên phạm vi cả nước.

Sáng 13/10, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành Phiên trù bị, chuẩn bị các nội dung làm việc trong các phiên chính thức Đại hội diễn ra trong hai ngày tới, 14-15/10.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I có 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Phiên trù bị có sự tham dự của 546 đại biểu.

Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đại biểu tham dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM. (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội)

Phát biểu mở đầu Phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I thực hiện các nội dung gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội cũng sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu mở đầu Phiên trù bị Đại hội. (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội)

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; thu hút sự theo dõi của các cơ quan, tổ chức, nhân dân không chỉ ở thành phố mà trên phạm vi cả nước. Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Do đó, ông Trần Lưu Quang mong đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ TPHCM.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, các văn kiện của thành phố được xây dựng theo quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học, đã được các tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp tại nhiều hội nghị, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Văn kiện cũng đã được tập thể Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc.

Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua 6 lần dự thảo trước khi trình đại hội. Từ đó, ông Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến có chất lượng và chủ động chuẩn bị nội dung, tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến.

Đại biểu biểu quyết nhất trí các nội dung làm việc tại Đại hội. (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội)

Đối với Báo cáo chính trị và Dự thảo nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị đại biểu chuẩn bị kỹ phát biểu, nhận định, đánh giá về kết quả, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại - hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là mục tiêu tổng quát, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đối với Dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu cần tập trung thảo luận làm rõ các kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ, khắc phục các tồn tại, hạn chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã được các cấp có thẩm quyền chỉ ra.

Tại Phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 11 thành viên; Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 thành viên; Đoàn thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 thành viên.

Trước buổi làm việc này, đoàn đại biểu lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu tham dự đại hội đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.