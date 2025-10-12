Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chuyến tham quan đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã có buổi tham quan, trải nghiệm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ chủ lực trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Đại hội, đánh dấu sự chuyển mình và mở ra những triển vọng tươi sáng của TPHCM mới sau hợp nhất, sáp nhập 3 địa phương TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

z7108713428904-64bd01fff16d78fd4682b9dbfb2b913b.jpg
Đoàn đại biểu do ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, dẫn đầu, đã đến tham quan trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Campus). Ảnh: Ngô Tùng
img-1161.jpg
Ông Dương Anh Đức cho biết, Việt Nam hiện có 4 kỳ lân công nghệ, trong đó VinaGames (VNG) là kỳ lân đầu tiên của Việt Nam. Đoàn đại biểu vui mừng, phấn khởi khi có dịp đến thăm một doanh nghiệp mang lại niềm tự hào cho đất nước﻿ và cho thành phố, bởi những người sáng lập VNG đều xuất thân từ thành phố.
img-1155.jpg
Lãnh đạo TPHCM đánh giá VNG Campus là nơi làm việc hiện đại, sáng tạo, được thiết kế theo hướng mở, tạo không gian để mỗi cá nhân phát huy tối đa sở trường và năng lực. “Tôi rất kỳ vọng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ hướng đến mô hình làm việc như vậy. Thậm chí, nếu các cơ quan nhà nước﻿ có thể tổ chức môi trường làm việc theo cách này, chắc chắn năng lực cán bộ, công chức cũng sẽ được phát huy tốt hơn”, ông Dương Anh Đức bày tỏ và mong các đại biểu trong đoàn sẽ có thêm những trải nghiệm, gợi mở ý tưởng từ chuyến tham quan để vận dụng vào thực tiễn công tác.
img-1124.jpg
AI đang là lĩnh vực được TPHCM tập trung thúc đẩy và việc VNG đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất lao động là kinh nghiệm đáng tham khảo.
z7108713428953-6724513a488fa08802966a5ff0a7021b.jpg
Ông Lê Hồng Minh - nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG - cho biết, VNG hiện là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, với doanh thu dự kiến năm 2025 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó 24% đến từ thị trường quốc tế.
img-1177.jpg
img-1183.jpg
VNG có 4.000 nhân viên làm việc tại 10 văn phòng ở châu Á và trụ sở chính VNG Campus được khánh thành năm 2019, là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn tầm toàn cầu của doanh nghiệp công nghệ Việt.
z7108748126563-4908e882fec2effa9532026a583cf39c.jpg
Trong nhiệm kỳ tới, TPHCM sẽ đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.
img-1315.jpg
Cũng trong khuôn khổ hoạt động tham quan trước thềm khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, các đại biểu cũng đến tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.
img-1295.jpg
Đại biểu nghe giới thiệu một số hiện vật, công trình trưng bày tại bảo tàng.
img-1260.jpg
Đại diện lãnh đạo TPHCM tặng quà lưu niệm đến Ban Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng
z7107905232190-1a0ea1826d1c4e03f22bb72ad12fdffc.jpg
Cũng trong buổi hoạt động trước thềm các phiên làm việc chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu đã đến tham quan, trải nghiệm Khu công nghiệp Becamex Bình Dương, Trung tâm Hội nghị Triển lãm phường Bình Dương; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: Tâm Huỳnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 550 đại biểu tham dự, bao gồm 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu chỉ định, được chia thành 12 tổ đại biểu. Đại hội diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM.

Ngô Tùng
#Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM #lần thứ I #nhiệm kỳ 2025-2030 #tham quan #đại biểu #trải nghiệm #Zalo #trụ sở chính VNG #Bảo tàng Lịch sử TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục