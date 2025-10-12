Chuyến tham quan đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Ngày 12/10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã có buổi tham quan, trải nghiệm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ chủ lực trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Đại hội, đánh dấu sự chuyển mình và mở ra những triển vọng tươi sáng của TPHCM mới sau hợp nhất, sáp nhập 3 địa phương TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.
VNG có 4.000 nhân viên làm việc tại 10 văn phòng ở châu Á và trụ sở chính VNG Campus được khánh thành năm 2019, là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn tầm toàn cầu của doanh nghiệp công nghệ Việt.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 550 đại biểu tham dự, bao gồm 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu chỉ định, được chia thành 12 tổ đại biểu. Đại hội diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM.