Chuyến tham quan đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Ngày 12/10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã có buổi tham quan, trải nghiệm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ chủ lực trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Đại hội, đánh dấu sự chuyển mình và mở ra những triển vọng tươi sáng của TPHCM mới sau hợp nhất, sáp nhập 3 địa phương TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.