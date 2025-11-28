Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo trường phổ thông tại TPHCM

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhiều cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Lễ công bố được tổ chức vào ngày 28/11.

Theo đó, bà Trần Xuân Phương, Phó chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM được điều động làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng.

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các cán bộ quản lý. Ảnh: TP

Ông Nguyễn Thế Khải, giáo viên Trường THPT Bình Chánh được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường này.

Ông Nguyễn Hải Đăng, giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hoà được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng trường này.

Ngoài ra, 11 cán bộ là quản lý các trường THPT cũng được bổ nhiệm lại trong đợt này.

Danh sách điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý cụ thể như sau: