Trao sinh kế, khơi dậy ý chí thoát nghèo

TPO - Từ những con bò giống đến lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chương trình trao sinh kế không chỉ giúp người nghèo có kế mưu sinh mà còn khơi dậy ý chí vươn lên, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Từ hỗ trợ con giống đến làm chủ mô hình

Trước đây, gia đình anh Bùi Văn Điền (trú xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An) thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền. Nhờ được hỗ trợ bò giống từ nguồn vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, anh bắt đầu tập làm quen với chăn nuôi bài bản, được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh.

Khu chuồng trại nuôi bò vỗ béo được anh Điền đầu tư xây thêm máng để thức ăn, máy xay cỏ và cả một vùng trồng cỏ voi ngay gần nhà. “Từ khi được hỗ trợ bò giống, trồng thêm cỏ voi, gia đình có thêm nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm khi bò sinh sản. Vợ chồng tôi rất phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất”, anh Điền chia sẻ.

Trao bò giống cho người dân miền núi Nghệ An

Điểm đặc biệt của chương trình là không dừng lại ở việc “cho con cá” mà hướng tới “cho cần câu”, giúp người dân có sinh kế ổn định và niềm tin vươn lên thoát nghèo. “Ngày trước nhà chẳng có gì, muốn nuôi con bò cũng không có vốn. Được chương trình hỗ trợ con giống và hướng dẫn kỹ thuật, giờ bò đã sinh bê, có thêm thu nhập, tôi thấy cuộc sống có hướng đi rồi”, ông Trương Xuân Tẳm (trú xóm Xuân Sơn, xã Minh Hợp) nói, ánh mắt ánh lên niềm tin.

Vợ chồng ông Trương Xuân Tẳm (trú xã Minh Hợp) năm nay đã hơn 70 tuổi. Đầu năm 2024, gia đình được hỗ trợ một con bò giống, giúp gia đình có thêm động lực trong cuộc sống. Chuồng trại nuôi bò được bố trí cách 2 gian nhà chính chỉ vài trăm mét, song hầu như không có mùi lạ vì được quét dọn thường xuyên.

“Khi chưa được hỗ trợ bò giống, thu nhập của vợ chồng tôi chỉ phụ thuộc vào bán rau, quả trồng trong vườn nhà và nuôi thêm vài con gà, con lợn. Từ khi được hỗ trợ bò giống, gia đình trồng thêm cỏ voi, tận dụng các loại rau, củ, quả trồng được vỗ béo cho vật nuôi nên bò phát triển khỏe mạnh”, ông cho hay.

Đàn bò được trao phát triển tốt góp phần quan trọng vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo

Ông Đinh Viết Hà, Chủ tịch UBND xã Minh Hợp cho biết, dù tỷ lệ hộ nghèo chưa giảm nhiều, song nhờ những nguồn hỗ trợ từ các chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giúp người dân có thêm nguồn sinh kế mới, từng bước thoát nghèo. “Cái quý nhất của chương trình không phải là giá trị vật chất mà là đánh thức ý chí, tinh thần tự lực trong mỗi người dân”, ông Hà cho hay.

Cộng đồng cùng giám sát, lan tỏa trách nhiệm

Chương trình trao bò giống nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An cũng đang gặt hái những thành công vượt ngoài mong đợi. Từ 60 con bò giống được trao tặng cho 30 hộ dân vào tháng 10/2024, chỉ sau chưa đầy một năm, đàn bò đã chào đón thêm 9 con, thắp lên niềm hy vọng thoát nghèo cho hàng chục gia đình.

Từ tập quán chăn thả rông trước đây, nay các hộ dân đã chuyển sang phương pháp nuôi nhốt khoa học, tích trữ đầy đủ cỏ khô, rơm khô chuẩn bị cho mùa mưa. “Cả hai con bò giống đều béo tốt, đã chửa và chuẩn bị sinh con. Có thêm bê con, gia đình chúng tôi có thêm niềm hy vọng về nguồn thu nhập ổn định", chị Mạc Thị Nhàn (trú bản Thanh Dương, xã Sơn Lâm) bày tỏ.

Chị Mạc Thị Nhàn vui mừng khi một trong 2 con bò giống được trao vừa sinh bê

Bà Lô Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Lâm cho biết, trong số nhiều chương trình sinh kế được trao cho người dân từ trước đến nay, đàn bò 60 con được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng vào tháng 10/2024 là thành công nhất.

Để đảm bảo đàn bò được chăm sóc đúng kỹ thuật và phát triển tốt, Hội LHPN xã Sơn Lâm đã lập một nhóm Facebook riêng, do bà Thúy làm trưởng nhóm. Tại đây, các hộ dân có thể cập nhật hình ảnh, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng. Đặc biệt, thông qua nhóm, mọi người đều có thể theo dõi hành trình của những con bò từ khi được trao đến lúc sinh sản, vừa tạo tính minh bạch, vừa tăng tinh thần trách nhiệm, hiệu quả.

“Việc lập nhóm Facebook không chỉ giúp công khai, minh bạch việc sử dụng nguồn hỗ trợ mà còn tạo ra diễn đàn để người dân cùng học hỏi, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo. Con nào mới chửa, con nào sắp sinh, con nào đã sinh con, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hiện đã có 9 bò mẹ sinh sản, là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả của chương trình”, bà Thúy nói.