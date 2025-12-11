Lâm Đồng kiến nghị việc quy hoạch khoáng sản chồng lấn khu dân cư

TPO - Quy hoạch khoáng sản chồng lấn hàng loạt khu dân cư, công trình hạ tầng và dự án trọng điểm, tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị Trung ương xem xét loại bỏ hơn 55.000ha khỏi quy hoạch bô-xít, hơn 800ha khỏi quy hoạch titan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đưa các khu vực không có quặng, cùng các công trình thủy lợi, giao thông và khu dân cư ra khỏi quy hoạch bô-xít với tổng diện tích khoảng 55.000ha. Sở này cũng đề xuất loại hơn 800ha khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác titan.

Một hộ dân tại ở khu vực Bảo Lâm không thể xây dựng nhà do vướng quy hoạch khoáng sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, tỉnh có tiềm năng lớn về khoáng sản, đặc biệt là bô-xít và titan. Tuy nhiên, quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản hiện nay đang chồng lấn với nhiều quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Trên địa bàn Lâm Đồng có hàng loạt khu dân cư hiện hữu, công trình giao thông, năng lượng và thủy lợi bị 'phủ' quy hoạch khoáng sản, khiến nhiều dự án bị đình trệ hoặc không thể triển khai. Việc chồng lấn quy hoạch đã gây khó khăn cho đầu tư hạ tầng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Trước đó, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 866/QĐ-TTg về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo quy hoạch này, Lâm Đồng có hơn 244.000ha nằm trong vùng quy hoạch bauxite, với trữ lượng khoảng 5,89 tỷ tấn (chiếm 79,7% cả nước) và hơn 15.200ha quy hoạch titan với trữ lượng khoảng 124 triệu tấn (chiếm 83% titan cả nước).

Quy mô quy hoạch lớn cũng đã chồng lấn nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.