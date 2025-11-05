Hà Nội: Cấp đất Quốc phòng chồng lấn với đất của dân, 17 năm vẫn chưa giải quyết dứt điểm

TPO - UBND thành phố giao đất cho nhà máy Z131 tại huyện Đông Anh từ năm 2005, nhưng chồng lấn với đất ở của hộ dân đã được cấp sổ đỏ, làm nhà ở kiên cố. Từ năm 2008, gia đình đã khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Mới đây (ngày 4/11), ông Duy Hoàng Dương, Thường trực HĐND TP. Hà Nội, Trưởng ban Pháp chế (HĐND TP. Hà Nội) đã tiếp công dân định kỳ. Tại buổi tiếp, ông Duy Hoàng Dương và đại diện cơ quan chức năng làm rõ, giải quyết với vụ việc của gia đình bà Hoàng Thị Phương (xã Thư Lâm, Hà Nội) đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, nhưng hơn 20 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo đó, bà Hoàng Thị Phương (thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, nay là xã Thư Lâm, Hà Nội) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông, bà tại thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ - nay là xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đã 17 năm qua, việc cấp sổ đỏ cho gia đình vẫn chưa hoàn tất.

Theo đó, gia đình bà Phương sử dụng thửa đất số 41, tờ bản đồ số 43, diện tích 108m2 tại thôn Kính Nỗ (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội nay là xã Thư Lâm, Hà Nội) được UBND huyện Đông Anh cấp sổ đỏ ngày 25/10/2004.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân tại HĐND TP. Hà Nội ngày 4/11

Năm 2005, UBND TP. Hà Nội giao cho Nhà máy Z153/Tổng cục Kỹ thuật (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) 241.715m2 đất tại xã Uy Nỗ. Diện tích đất này sau đó đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) số AB 082505. Tuy nhiên, sau đó đã phát hiện có 288,5m2 là diện tích chồng lấn trên giấy tờ đối với 3 hộ gia đình.

Ngày 23/6/2008, Phòng TN&MM huyện Đông Anh (cũ) có thông báo thu hồi sổ đỏ đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Phương. Nguyên nhân là “do sai hình thể, kích thước, diện tích thửa đất”. Tuy nhiên, gia đình bà Phương đã xây dựng nhà kiên cố và sinh sống ổn định trên đất. Sau đó, gia đình bà Phương cũng có nhiều đơn thư khiếu nại liên quan đến việc chồng lấn đất của gia đình.

Ngày 18/6/2020, UBND thành phố có văn bản giao UBND huyện Đông Anh phối hợp kiểm tra, giải quyết việc cấp sổ đỏ cho Nhà máy Z153 năm 2005 chồng lấn vào diện tích đất của hộ gia đình bà Phương.

Bộ Quốc phòng cũng có văn bản đồng ý cho Tổng cục Kỹ thuật được bàn giao 288,5m2 đất quốc phòng tại xã Uy Nỗ (Nhà máy Z153 quản lý) cho UBND TP. Hà Nội quản lý, sử dụng; giao Tổng cục Kỹ thuật làm việc với UBND thành phố để giải quyết các vấn đề liên quan.

Ngày 31/12/2024, UBND huyện Đông Anh có báo cáo gửi UBND thành phố về việc khó khăn vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình tại thôn Kính Nỗ do chồng lấn với diện tích đất của Nhà máy Z153.

UBND huyện Đông Anh kiến nghị UBND thành phố và các sở ngành liên quan sớm có hướng dẫn Nhà máy Z153 hoàn thiện thủ tục biến động trên sổ đỏ.

Tuy nhiên, đến nay sau 17 năm, kiến nghị vẫn chưa được cấp sổ đỏ tại xã Uy Nỗ theo quy định.

Tiếp nhận đơn của công dân, ngày 26/5/2025, Thường trực HĐND TP. Hà Nội đã có phiếu chuyển đơn gửi Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo, giải quyết. Văn Phòng UBND thành phố đã có văn bản đôn đốc Sở NN&MT giải quyết đơn kiến nghị của công dân.

Sở NN&MT đã có công văn đề nghị Nhà máy Z153 rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất và lập, hoàn thiện hồ sơ “Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi". Đồng thời, đề nghị UBND xã Thư Lâm nghiên cứu các quy định của pháp luật đất đai để sớm giải quyết vụ việc trên.

Tại buổi tiếp công dân, ông Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND TP. Hà Nội) đề nghị Sở NN&MT đôn đốc, hướng dẫn Nhà máy Z153 hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đã cấp.

Đồng thời, hướng dẫn UBND xã Thư Lâm sớm giải quyết việc cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố cuối năm 2025.