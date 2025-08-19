Lan tỏa yêu thương cùng em đến trường

TPO - Nhằm tiếp thêm nghị lực cho học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn trước thềm năm học mới, tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chương trình thiết thực giúp các em và gia đình vững bước trên con đường đến trường.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ công an trong công tác an sinh xã hội, Đoàn Thanh Niên - Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Cùng em đến trường" tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk).

Nhiều phần quà trao tặng học sinh ở xã vùng xa tỉnh Đắk Lắk.

Tại chương trình, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà: 5 bộ máy tính, quà thể thao; 10 phần quà cho thầy cô giáo; 100 phần quà gồm balo, quần áo, áo khoác, mũ, dép, vở, bút, thước, bánh kẹo; 15 chiếc xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực vươn lên trong học tập; 10 phần quà cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Chương trình cùng em đến trường diễn ra tại xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát cơ động trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân.

Hưởng ứng Kế hoạch của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về việc tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025, mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên tại Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cùng em đến trường.

Nhiều hoạt động ý nghĩa cùng em đến trường tại xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk.

Tại một điểm trường Tiểu học trên địa bàn xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk, khoảng 20 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tặng 530 cặp học sinh; 20 xe đạp dành tặng học sinh nghèo vượt khó.

Bên cạnh đó, đoàn còn tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên cho nữ sinh; cắt tóc miễn phí, tổ chức gian hàng 0 đồng; tổ chức hoạt náo, team building cho các em nhỏ; tặng 700 suất ăn trưa kèm nước uống…

Các đơn vị trao nhiều phần quà tặng học sinh ở xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Nhằm góp phần sẻ chia khó khăn, động viên tinh thần và tiếp thêm nghị lực giúp các em học sinh vùng biên giới trước thềm năm học mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị đến thăm và trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số tại một trường tiểu học của xã. Đoàn trao tặng 250 chiếc gối, nệm, gần 1.000 cuốn vở, bút mực, thước kẻ, sữa và bánh kẹo.

Bên cạnh đó, Đoàn xã Ea súp trao tiền hỗ trợ chương trình “Tiếp sức đường dài cho em”, với số tiền 1 triệu đồng/tháng đến em Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (lớp 7, xã Ea súp).

Đại diện Đoàn xã Ea Súp trao tiền hỗ trợ tiếp sức đến trường cho em Quỳnh Như.

Quỳnh Như chia sẻ, em sẽ luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên, chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng thầy cô, gia đình và những tấm lòng nhân ái đã, đang đồng hành cùng em.

Nhiều hoạt động dành cho các em thiếu nhi xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

Với tinh thần sẻ chia và lan tỏa yêu thương, Đoàn xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Dự án thiện nguyện “Ươm mầm yêu thương”.

Với thông điệp “Gửi nắng ấm, chở che những ước mơ”, chương trình mang đến những phần quà, hoạt động vui chơi và sự quan tâm thiết thực dành cho các em thiếu nhi vùng khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên học tập và nuôi dưỡng ước mơ. Đây còn là dịp để sẻ chia, kết nối và lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng sống đẹp.