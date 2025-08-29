Doanh nhân trẻ kết nối hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan trong kỷ nguyên mới

TPO - Ông Nguyễn Ngọc Tấn - Ủy viên T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định, doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiên phong kiến tạo chuỗi giá trị xuyên biên giới, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng ASEAN và nâng tầm vị thế quốc gia.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan 2025, đồng thời là Phiên đối thoại chuyên đề “Go Global” – phiên thứ 12 của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan).

Sự kiện do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM và Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.

Tham dự Diễn đàn có sự hiện diện của ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Vương quốc Thái Lan; ông Rachan Sunhua - Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani; bà Yupaporn Somlim - Giám đốc Sở Thương mại Udon Thani. Cùng dự có gần 150 đại biểu, gồm các nhà ngoại giao, lãnh đạo chính quyền, cộng đồng doanh nhân hai nước và kiều bào.

Ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn (Thái Lan) phát biểu. Ảnh: BTC

Ông Rachan Sunhua - Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani phát biểu. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, nhấn mạnh vai trò cầu nối giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng kiều bào trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Ông Rachan Sunhua - Tỉnh trưởng Udon Thani khẳng định, tỉnh Udon Thani sẽ luôn là “cửa ngõ” kết nối quan trọng giữa Đông Bắc Thái Lan với Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mê Kông, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại địa phương.

Diễn đàn đã nhận được trao đổi, tham luận từ đại diện cộng đồng doanh nhân hai nước về nhiều chủ đề, như cơ hội và thách thức trong hội nhập khu vực; kinh tế xanh và phát triển bền vững; kinh nghiệm hợp tác và kết nối doanh nghiệp; vai trò và sức sáng tạo của doanh nhân trẻ trong lĩnh vực du lịch.

Các nội dung thảo luận tập trung tháo gỡ rào cản pháp lý, thúc đẩy chuỗi cung ứng – logistics, phát triển kinh tế số – đổi mới sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối doanh nghiệp Việt Nam – kiều bào – đối tác Thái Lan trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều doanh nghiệp hai nước đã tham gia chương trình kết nối "B2B", tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, thực phẩm, logistics, công nghệ, giáo dục.

Buổi gala hữu nghị Doanh nhân Việt – Thái diễn ra vào buổi tối cùng ngày, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng doanh nhân và mở ra triển vọng hợp tác mới.

Anh Nguyễn Ngọc Tấn - Ủy viên T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu. Ảnh: BTC