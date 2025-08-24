Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành động, cộng đồng đồng hành

TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, phiên đối thoại Tây Ninh và Vùng Nam Bộ đã để lại dấu ấn với thông điệp rõ ràng: “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành động, cộng đồng đồng hành” - công thức cho sự thịnh vượng và bứt phá của đất nước trong giai đoạn mới.

Góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi

Phiên đối thoại địa phương Tây Ninh và khu vực Nam Bộ (diễn ra chiều 23/8) quy tụ gần 300 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân.

Phiên đối thoại vòng địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2025 tại Tây Ninh và Nam Bộ. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, anh Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh nhấn mạnh, phiên đối thoại là cơ hội để cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Tây Ninh và Nam Bộ trao đổi những vấn đề then chốt. Từ đó để doanh nghiệp thích ứng nhanh với mô hình chính quyền mới, xây dựng cơ chế chính sách tạo động lực bứt phá; bảo đảm tiếng nói doanh nghiệp được lắng nghe trong quá trình hoạch định chính sách.

Anh Thành cam kết, Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, biến những ý kiến và sáng kiến hôm nay thành hành động cụ thể, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho sự phát triển bền vững của khu vực.

Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tặng hoa chúc mừng Diễn đàn. Ảnh: BTC

Tại Phiên đối thoại, các ý kiến đều thống nhất rằng kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng GDP, việc làm và ngân sách mà còn tiên phong trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Tây Ninh và toàn vùng Nam Bộ được nhìn nhận có tiềm năng to lớn về kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức hiện hữu về năng lực cạnh tranh, tiếp cận vốn, công nghệ, chất lượng nhân lực và chi phí logistics.

Phiên đối thoại cũng đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, tiên liệu được. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu cải cách hành chính mạnh mẽ, cắt giảm chi phí không chính thức, mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, cũng như tăng cường liên kết vùng và hợp tác công - tư để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công thức cho sự thịnh vượng

Trao đổi tại phiên đối thoại, anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, chúng ta không gặp nhau ở đây để kể lại những khó khăn đã qua, mà là để cùng nhau định hình tương lai. Chúng ta cần thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền mới. Chúng ta cần hiến kế những giải pháp đột phá để “bộ tứ nghị quyết chiến lược” thực sự đi vào cuộc sống, thấm sâu vào từng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương.

"Chúng ta cần đối thoại trên tinh thần xây dựng, bình đẳng và thực chất. Bởi lẽ, ở đâu có thách thức, ở đó cần sự đồng hành. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành động, đó chính là công thức cho sự thịnh vượng”, anh Đặng Hồng Anh nói.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: BTC

Ông Huỳnh Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian qua, kinh tế tư nhân đã thực sự trở thành động lực hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Việc tháo gỡ rào cản, khơi thông điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển trở thành yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của vùng Nam Bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng.

Ông Sơn nhấn mạnh, Tây Ninh xác định việc phát huy tiềm năng kinh tế tư nhân gắn với liên kết vùng là chìa khóa để tạo đột phá phát triển.

Theo đó, tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư – kinh doanh minh bạch, thông thoáng, cạnh tranh bình đẳng; phấn đấu đưa Tây Ninh vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển cho khu vực tư nhân, bao gồm đất đai, tín dụng, các gói hỗ trợ tài chính, và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ đào tạo nghề, giáo dục đại học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Đồng thời, thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng Nam Bộ, hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành và mạng lưới cung ứng, đưa Tây Ninh trở thành điểm kết nối chiến lược của cả vùng. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh gắn với văn hóa và đạo đức kinh doanh, đề cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường;