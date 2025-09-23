Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng, đồng thời bày tỏ mong muốn, ông Thắng cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân cho sự phát triển đi lên của tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống cho nhân dân; triển khai hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt vai trò cầu nối, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chiến Thắng nhận thức sâu sắc, đây vừa vinh dự bản thân, vừa là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh. Ông Thắng khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, cùng cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Chiến Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1976), nguyên quán TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Chiến Thắng vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ông Thắng từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà.