Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 11/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang khẳng định: Việc Ban Bí thư quyết định bổ sung ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị không chỉ là sự ghi nhận của Trung ương với cá nhân ông Thắng, mà còn là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, tạo điều kiện để Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Ngọc Quang trao quyết định và tặng hoa ông Nguyễn Chiến Thắng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cho rằng, ông Nguyễn Chiến Thắng là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác và giữ các chức vụ quan trọng tại địa phương, cơ quan của tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Chiến Thắng đã thể hiện tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, gần gũi Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn phong phú, phẩm chất đạo đức trong sáng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tin tưởng ông Nguyễn Chiến Thắng sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nêu gương, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng cho biết, sẽ không ngừng học hỏi, nỗ lực phấn đấu, nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, hết lòng, hết sức cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương Quảng Trị, nỗ lực, phấn đấu đổi mới, sáng tạo cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại lễ trao quyết định.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1976), nguyên quán TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị, ông Nguyễn Chiến Thắng từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà.