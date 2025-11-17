Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết đưa Quảng Trị phát triển bứt phá

TPO - Mặt trận tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Quảng Trị phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Dấu ấn từ những phong trào lan tỏa

Sáng 17/11, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị - trình bày diễn văn khai mạc.

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Chiến Thắng trình bày đã nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là điểm tựa niềm tin của Nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, hơn 2.500 ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh đã được Mặt trận các cấp tổng hợp, phản ánh kịp thời. Các phong trào hướng về cơ sở, gắn với lợi ích thiết thực của người dân ngày càng hiệu quả.

Nổi bật nhất là phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” với gần 16.000 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa - một con số thể hiện quyết tâm chính trị lớn và sự đồng lòng mạnh mẽ của Nhân dân.

Cùng với đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai rộng khắp. Chỉ tính từ năm 2024 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được gần 410 tỉ đồng, trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ hộ nghèo, gia đình khó khăn và các chương trình an sinh trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được chú trọng hơn, tập trung vào những vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh. Việc theo dõi, giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Định hướng xây dựng Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao những nỗ lực của Mặt trận tỉnh Quảng Trị, đồng thời nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Tinh thần chung là tiếp tục đổi mới, bám sát đời sống người dân, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tặng hoa Đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết trong chiến lược phát triển của Quảng Trị. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra mục tiêu đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung; đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.

Để đạt mục tiêu ấy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên trong các tầng lớp Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định: Mặt trận cần tiếp tục làm tốt vai trò hiệp thương, thống nhất hành động; đẩy mạnh an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ “có tâm - có tầm - có uy tín - có trách nhiệm”. Đặc biệt, phải hướng mạnh về cơ sở, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ khu dân cư - nơi bắt đầu và lan tỏa mọi phong trào.

Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị bày tỏ niềm tin rằng MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục là trung tâm đoàn kết, cầu nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần biến các nghị quyết của Đảng thành những kết quả cụ thể trong đời sống.