Tập huấn triển khai thí điểm toàn quốc Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu, là động lực then chốt của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định “chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là phương thức phát triển mới, dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ”. Đảng và Nhà nước ta đang chỉ đạo mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số với 3 trụ cột “Chính phủ số - Kinh tế số - Xã hội số”.

Trong bối cảnh đó, MTTQ Việt Nam không thể đứng ngoài dòng chảy chuyển đổi số đó. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của Mặt trận là yêu cầu khách quan, vừa xuất phát từ chủ trương của Đảng, vừa từ đòi hỏi thực tiễn công tác vận động nhân dân trong thời đại mới.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Cũng theo anh Bùi Quang Huy, chuyển đổi số đối với MTTQ không chỉ là “đưa công nghệ vào công việc”, mà quan trọng hơn là “đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức điều hành công việc và cách thức tương tác với nhân dân”. Thực hiện thành công chuyển đổi số sẽ giúp tăng tính công khai, minh bạch trong điều hành; tăng hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên; giảm thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí hành chính. Nền tảng số sẽ giúp Mặt trận gần dân hơn, lắng nghe dân kịp thời hơn thông qua các kênh trực tuyến, phản ánh, giám sát, góp ý xã hội.

“Chúng ta có thể hình dung, nếu như trước đây để triển khai một văn bản chỉ đạo phải mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày để in ấn, gửi đi, thì nay chỉ với vài thao tác trên hệ thống điện tử, văn bản có thể đến ngay cấp cơ sở, giúp công tác chỉ đạo thống nhất, nhanh nhạy và chính xác hơn bao giờ hết. Đó là cuộc cách mạng về phương thức làm việc của Mặt trận, là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa nền hành chính MTTQ Việt Nam sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy”, anh Bùi Quang Huy nêu rõ.

Để việc triển khai Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đạt kết quả thực chất, anh Bùi Quang Huy đề nghị, MTTQ các cấp cần xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là yêu cầu bắt buộc trong đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận. Mỗi đơn vị, mỗi cán bộ phải coi việc sử dụng Hệ thống là một phần trong trách nhiệm công vụ, không phải công việc “thêm”, mà là “thay đổi cách làm” để làm việc hiệu quả hơn. Theo anh Bùi Quang Huy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp sử dụng, gương mẫu đi đầu và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tại đơn vị của mình.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.



Để đảm bảo tính liên thông, đồng bộ giữa các hệ thống, anh Bùi Quang Huy đề nghị việc triển khai Hệ thống điều hành tác nghiệp của Mặt trận phải bảo đảm tính liên thông, đồng bộ với các nền tảng chuyển đổi số của Đảng, Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Mọi dữ liệu, văn bản, báo cáo phải được kết nối, chia sẻ thông suốt với Trục liên thông văn bản quốc gia, tránh trùng lặp, giảm tải thao tác cho cán bộ.

Khi các hệ thống được kết nối nhịp nhàng, quy trình xử lý công việc sẽ tinh gọn hơn, thông tin được luân chuyển nhanh hơn và lãnh đạo nắm bắt tình hình chính xác hơn. Đó là nền tảng để Mặt trận hình thành một hệ sinh thái số liên thông, phục vụ tốt hơn cho điều hành và phối hợp trong toàn hệ thống chính trị.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị sau khi Hệ thống được đưa vào vận hành, Cơ quan thường trực, Tập đoàn Viettel cần thường xuyên rà soát, đánh giá, hoàn thiện để bảo đảm Hệ thống ngày càng ổn định

Nhấn mạnh trên môi trường số, an toàn thông tin phải được đặt lên hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để vận hành bền vững Hệ thống, anh Bùi Quang Huy đề nghị cần tiếp tục rà soát để đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định về an ninh mạng, an toàn thông tin, an toàn dữ liệu, tiến tới chúng ta sẽ xử lý văn bản mật hệ hệ thống này. Cán bộ sử dụng Hệ thống phải được tập huấn về nhận diện rủi ro, tuân thủ quy trình bảo mật, không chia sẻ tài khoản, mật khẩu hoặc dữ liệu nội bộ...