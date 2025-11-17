Đối ngoại nhân dân cần 'chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả'

TPO - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân đã góp phần “bắc những cây cầu đoàn kết, hữu nghị” giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong giai đoạn đất nước bị bao vây cấm vận. Ngày nay, đối ngoại nhân dân cần “chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”.

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hải

Năm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh ngoại giao tâm công và phương châm “chinh phục bằng lẽ phải, chiến thắng bằng đạo lý” là bản sắc xuyên suốt của đối ngoại nhân dân Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến, các tổ chức hữu nghị và phong trào đoàn kết quốc tế đã trở thành mặt trận nhân dân toàn cầu rộng lớn, giúp lan tỏa chân lý hòa bình, lẽ phải của Việt Nam, để đất nước trở thành biểu tượng lương tri và chính nghĩa, nhận được sự ủng hộ chưa từng có trong thế kỷ XX.

Trong thời kỳ đổi mới, VUFO trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền tảng chính trị – xã hội quốc tế cho phát triển đất nước. Với hàng nghìn đối tác ở khắp các châu lục, nhiều hoạt động giao lưu, hòa bình, hữu nghị, hợp tác nhân dân, giáo dục truyền thống, kết nối địa phương – doanh nghiệp – trường đại học đã được triển khai, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng VUFO. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của VUFO thời gian gần đây trong việc vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hỗ trợ nhiều trăm tỷ đồng khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, xây dựng hàng ngàn căn nhà cho người nghèo và góp phần xây dựng trường học tại các xã vùng biên giới.

Trong giai đoạn tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu hệ thống VUFO Việt Nam quan tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, VUFO cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng về các mục tiêu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đối ngoại nhân dân phải đặt mình vào dòng chảy chung của đất nước, phải phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thứ hai, VUFO cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về đối ngoại nhân dân. Cần phải thống nhất rất rõ về mặt nhận thức cho cán bộ đối ngoại và các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân phải phát huy được thế mạnh của mình, gắn kết chặt chẽ “ý Đảng với lòng dân”, kết nối “khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tình đoàn kết quốc tế cao cả”.

Đối ngoại nhân dân phải góp phần quan trọng cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tiếp tục “kết hợp đa tầng sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại” để cùng cả nước “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian gần đây.

Thứ ba, VUFO cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong tham mưu với Đảng, Nhà nước về xây dựng và triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối, chiến lược, kế hoạch đối ngoại và đối ngoại nhân dân; cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chuyên trách của mình để tham mưu với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước, hình thành một mặt trận đối ngoại nhân dân rộng lớn, hoạt động thực sự hiệu quả. Không được khoán trắng đối ngoại nhân dân cho các hội hữu nghị, mà phải xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp, của mọi tầng lớp nhân dân.

Thứ tư, cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân nhất thiết phải phản ánh tiếng nói của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, cần chú trọng đưa các hoạt động đối ngoại nhân dân đến thực hiện ở cơ sở; coi trọng sự tham gia của các ngành, các giới, đặc biệt là của thế hệ trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh…

Các hoạt động đối ngoại nhân dân phải có sự đa dạng về chủ thể thực hiện, về đối tác, về lĩnh vực hợp tác, nội dung và cách thức tiến hành, không gò bó về thể thức, lễ nghi. Đối ngoại nhân dân cần “chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”.

Thứ năm, hệ thống VUFO phải có các bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, tổ chức triển khai các các hoạt động đối ngoại nhân dân bảo đảm hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; phân công rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm…

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hải

Đi trước mở đường

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn nhấn mạnh, trong chiến tranh khốc liệt, đối ngoại nhân dân đã làm nên những chiến công vẻ vang. Sau năm 1975, trước bối cảnh đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, đối ngoại nhân dân đã cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước “đi trước mở đường”, góp phần tháo gỡ cô lập, khơi thông những cây cầu bị chiến tranh chia cắt, gây dựng lòng tin, huy động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

Đại sứ Palestine Saadi Salama - Trưởng Đoàn ngoại giao, phát biểu tại sự kiện.

﻿Ảnh: Phạm Hải

Trong các tham luận, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, Đại diện Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam, một đất nước đi từ chiến tranh đến hòa bình, từ nghèo đói đến phát triển, từ cô lập đến vai trò lãnh đạo quốc tế, là minh chứng cho sự kiên cường, trí tuệ và tầm nhìn của nhân dân Việt Nam.

Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất của VUFO trong công tác đối ngoại nhân dân, huy động sự ủng hộ, đoàn kết và nguồn lực quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.