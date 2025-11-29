Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ba du khách bị sóng cuốn ở Lâm Đồng, một người tử vong

Thái Lâm
TPO - Sóng lớn bất ngờ xuất hiện tại biển Hàm Tiến, tỉnh Lâm Đồng đã cuốn ba du khách ra xa bờ. Lực lượng cứu hộ kịp thời cứu được hai người, riêng một du khách quốc tịch Nga bị dòng chảy mạnh cuốn tử vong.

Trưa 29/11, tại khu vực biển trước các resort phường Hàm Tiến, tỉnh Lâm Đồng có sóng lớn bất ngờ cuốn ba du khách ra xa bờ. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ lập tức ứng cứu, nhưng một du khách bị sóng cuốn tử vong.

z7274968487109-1487cd179223d52d6d60e955d65a1500.jpg
Nạn nhân được đưa vào bờ. Ảnh: DT.

Theo người dân tại bãi biển, thời điểm xảy ra sự cố, nhân viên cứu hộ đã phát hiện ba du khách bị sóng đánh trôi ra xa. Sau đó, người này đã kịp thời cứu được hai du khách Việt. Người còn lại bị dòng chảy mạnh cuốn đi.

Cùng thời điểm, một người dân đã dùng mô tô nước tiếp cận nạn nhân nhưng khi tới thì người này đã chìm. Sau đó, nạn nhân được đưa vào bờ, sơ cứu và chuyển viện song không qua khỏi.

Danh tính được xác định là ông C.A. (SN 1965, quốc tịch Nga). Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ ông A. đứng trên bờ và sau đó theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Được biết, gia đình nạn nhân đang lưu trú tại phường Mũi Né.

Hiện thi thể nạn nhân hiện đang được bảo quản để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định đối với người nước ngoài.

Thái Lâm
#du khách #Lâm Đồng #sóng cuốn #tử vong #quốc tịch Nga

