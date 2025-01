Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn

TPO - Nguyễn Thanh Hải được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng. Đối tượng này được trinh sát theo dõi thời gian dài để thu thập chứng cứ.

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát Cơ động triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Thanh Hải (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Dương) cầm đầu.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ các đối tượng Nguyễn Thanh Hải về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Võ Văn Hoài (SN 1988); Hồ Thanh Xinh (SN 1985 cùng ngụ tỉnh Bình Dương) về hành vi “Đánh bạc”.

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Hải mua trang web cá độ bóng đá từ nước ngoài về sau đó chia thành 9 trang tài khoản “con” để thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền lớn và nhiều con bạc tham gia. Thời điểm bắt giữ, Cơ quan điều tra đã làm rõ được 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc với số tiền cá cược hơn 2,4 tỷ đồng.

Số tiền đánh bạc sẽ được đại diện bằng số điểm trong tài khoản cá cược của các đối tượng, mỗi điểm tương đương từ 20 đến 50 nghìn đồng, số tiền đánh bạc được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh việc tham gia cá độ, Nguyễn Thanh Hải còn thu tiền chênh lệch của các tài khoản cấp dưới, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.