Cùng nhau điều hành đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD, 4 anh em ruột nhận 42 năm tù

Pháp luật

Tân Châu
TPO - HĐXX tuyên phạt 43 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng) với mức án từ 3 năm đến 13 năm tù. Trong đó, 4 anh em đối tượng cầm đầu nhận tổng mức án 42 năm tù.

21h15 tối 24/9, HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên án xong bản án phạt đối với 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc trên không gian mạng thông qua 2 trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com.

z7040637148592-5004e97a5829b11552fb867c2521f044.jpg
Bị cáo Huỳnh Long Nhu tại phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ Bình Thuận) 13 năm tù, Huỳnh Long Tứ (SN 1998, em trai Nhu) 11 năm 6 tháng tù , Huỳnh Thị Tây Hạ (SN 1996, em gái Nhu) 9 năm 6 tháng tù về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Anh trai Nhu là Huỳnh Long Bạch (SN 1991) 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Chung vụ án, 39 bị cáo khác bị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 10 năm 6 tháng tù cho 1 hoặc 2 tội danh “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra trong số này có một số bị cáo có thời gian tạm giam bằng với mức án tuyên nên được trả tự do ngay tại tòa.

Ngoài phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc tất các bị cáo phạt bổ sung từ 30 đến 100 triệu đồng.

z7040637342552-0f98c4a1eed51c513f5ab21e7ea707f5.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX nhận định, căn cứ hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai. Số tiền người chơi dùng để đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).

Các bị cáo đã lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Huỳnh Long Nhu và các bị cáo đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT... để thiết kế các web, kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

z7040637371330-a828b142f2cfcfd8a04cc9047b46a5cd.jpg
Một góc phòng xử án.

Bị cáo Huỳnh Long Nhu cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25 triệu User).

Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng, sau đó đã dùng số tiền này đề đầu tư mua nhà, đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.

Tân Châu
