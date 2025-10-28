Cảnh sát dẫn giải nhóm bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman

TPO - Theo cáo buộc, 141 bị cáo tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng).

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội xét xử 141 bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại khách sạn Pullman.

Trong số các bị cáo, có: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều người Hàn Quốc) và Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm bị xét xử tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) và Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) cùng hơn 130 người (là công chức, ca sĩ, bác sĩ, luật sư, giám đốc doanh nghiệp, hướng dẫn viên du lịch) bị xét xử tội "Đánh bạc".

Đáng chú ý, trong 141 bị cáo chỉ có 7 người bị tạm giam, còn lại được tại ngoại; gần 40 người có tiền án tiền sự, án tích về các tội đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức, ma túy.

Theo cáo buộc, tháng 6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman (địa chỉ số 40 Cát Linh, Hà Nội).

Điều tra cho thấy, đường dây trên do đối tượng Kim In Sung (người Hàn Quốc) điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã.

Do chưa bắt được, Viện Kiểm sát cho hay, phía điều tra tách hồ sơ với Kim In Sung để xử lý sau.

Hình ảnh một số bị cáo bị dẫn giải tới tòa:

Trong 141 bị cáo chỉ có 7 người bị tạm giam, còn lại được cho tại ngoại.

Nhóm bị cáo người nước ngoài bị cáo buộc tổ chức đánh bạc.

Xe cảnh sát dẫn giải nhóm bị cáo đến tòa