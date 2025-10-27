Thi hành án dân sự đạt hơn 150.000 tỷ đồng

TPO - Theo Bộ Tư pháp, tính đến hết 30/9, toàn ngành Thi hành án dân sự đã thi hành xong trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng so với năm 2024), đạt tỷ lệ 56,13%.

Chiều 27/10, ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, trong Quý III/2025, công tác Tư pháp tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, bám sát phương châm chỉ đạo điều hành năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được một số kết quả nổi bật.

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã hoàn thành 100% việc thực thi phương án TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn triển khai; hoàn thành thực thi 24/26 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Ông Đỗ Xuân Quý tại buổi họp báo.

Theo ông Quý, cũng trong Quý III/2025, Bộ Tư pháp tập trung tham mưu triển khai hiệu quả công tác xây dựng pháp luật. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được triển khai đúng quy định của pháp luật; công tác rà soát VBQPPL tiếp tục được tăng cường, bám sát yêu cầu của thực tiễn và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện về mặt thể chế.

Thi hành án đạt chỉ tiêu dù nhiều khó khăn

Công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) được triển khai quyết liệt, bài bản. Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy THADS, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định.

Đại diện Bộ Tư pháp báo cáo tình hình công tác.

Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 1/10/2024 - 30/9/2025 cụ thể: Tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỷ lệ 84,25%.

Tổng số tiền phải thi hành là trên 686 nghìn tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267 nghìn tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng, 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%.

Kết thúc năm công tác, các cơ quan THADS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

Ông Phan Hồng Nguyên, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý trả lời báo chí.

Thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;...

Tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; hoàn thành trình cấp có thẩm quyền Báo cáo tổng kết chương trình lập pháp nhiệm kỳ XV và đề xuất nhiệm vụ lập pháp của Chính phủ trong nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI, Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.