Thông tin thi hành án vụ ông Đinh La Thăng; Chiêu né kiểm tra của tiểu thương Saigon Square

TPO - TPHCM thông tin thi hành án trong vụ ông Đinh La Thăng; Số kem chống nắng giả công ty chồng Đoàn Di Băng đã bán; Chủ trọ miễn tiền thuê nhà cho hàng trăm công nhân sau khi trúng số;... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPHCM thông tin thi hành án trong vụ ông Đinh La Thăng

Cục Thi hành án dân sự TPHCM thông tin về kết quả tổ chức thi hành án trong vụ án ông Đinh La Thăng và các đồng phạm. Đây là phần được Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội ủy thác để thi hành.

Theo Cục Thi hành án dân sự TPHCM, ông Đinh La Thăng cùng một số bị cáo khác phải liên đới bồi thường cho Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) số tiền 785 tỷ đồng và lãi chậm thi hành án. Trong đó, nghĩa vụ của ông Thăng là 600 tỷ đồng.

Đến hiện nay, các cơ quan thi hành án đã tổ chức thi hành được 28,4 tỷ đồng, trong đó cơ quan thi hành án tại TPHCM đã xử lý xong tài sản trên địa bàn và thi hành được 15 tỷ đồng cùng lãi chậm thi hành án. Nghĩa vụ thi hành còn lại trong vụ việc là hơn 756 tỷ đồng cùng lãi chậm thi hành án, các cơ quan thi hành án vẫn đang tổ chức thi hành.

Bảo vệ 'báo động', tiểu thương Saigon Square lập tức đóng sạp để né kiểm tra

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, sáu tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường vừa đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh lớn tại nhiều khu vực khác nhau trong Trung tâm thương mại Saigon Square.

Ngay khi tổ kiểm tra xuất hiện, hệ thống bộ đàm của đội ngũ bảo vệ tại Saigon Square lập tức được kích hoạt, đồng thời phát thông báo qua loa nội bộ nhằm cảnh báo cho các tiểu thương đóng cửa hàng, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ kiểm tra bước đầu ghi nhận hàng loạt sản phẩm bày bán mang các thương hiệu nổi tiếng như đồng hồ Rolex, Longines, Patek Philippe; túi xách và ví của các hãng LV, Gucci, Dior, YSL, Celine, Goyard, Chanel, Hermès, Bottega Veneta, Prada; cùng nhiều mẫu mắt kính gắn nhãn Gucci... Toàn bộ sản phẩm này đều có dấu hiệu giả mạo hàng chính hãng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín của các thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Số kem chống nắng giả công ty chồng Đoàn Di Băng đã bán

Bộ Công an thông tin về vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo Bộ Công an, Nhà máy sản xuất của Công ty EBC Đồng Nai tại số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này hợp tác và sản xuất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (ở Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TPHCM) sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Công ty VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc.

Hồ sơ về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được đăng ký có thành phần chống nắng ghi trên bao bì là SPF 50. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm thuốc TPHCM đối với sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body cho thấy, chỉ số chống nắng SPF chỉ là 2,4, đạt 4,8% so với chỉ số SPF đã được đăng ký và ghi trên bao bì.

Nhà chức trách cho biết số lượng sản phẩm của lô hàng mà Công ty EBC đã sản xuất và chuyển giao cho Công ty VB Group để bán ra thị trường là 1.652 sản phẩm, với đơn giá là 99.000 đồng/sản phẩm, tương đương tổng giá trị là hơn 163 triệu đồng, có dấu hiệu tội phạm "Sản xuất, buôn bán hàng giả". (XEM CHI TIẾT)

Làm metro hơn 67.400 tỷ đồng nối TPHCM với sân bay Long Thành

Tỉnh ủy Đồng Nai có công văn gửi UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận, chấp thuận đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến TP Biên Hòa và kết nối với sân bay Long Thành.

Qua đó, dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến trung tâm hành chính mới (TP Biên Hòa) và kết nối đến sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 38,5km, được chia làm 3 đoạn.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 67.400 tỷ đồng với nguồn vốn hỗn hợp, gồm: vốn Trung ương hỗ trợ, vốn ngân sách tỉnh, vốn BOT, vốn khai thác quỹ đất.

Chủ trương kéo dài tuyến metro nhằm giúp tăng kết nối khi sân bay lớn nhất nước đi vào hoạt động, dự kiến vào ngày 2/9/2026. Trong quy hoạch kết nối sân bay với TPHCM còn có tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường sắt tốc độ cao.

Trúng giải đặc biệt, chủ trọ ở Bình Dương miễn tiền thuê nhà cho hàng trăm công nhân

Anh Võ Xuân Hoàng, chủ đại lý vé số Hoàng Anh (đường ĐT.741, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, Bình Dương) cho biết, anh đã trực tiếp đến tận nơi trao số tiền 4 tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 8 tỷ đồng cho một người dân trên địa bàn.

Theo đó, dãy số trúng độc đắc của vé số tỉnh Tây Ninh mở thưởng ngày 22/5 là 641435. Anh Hoàng kể, sau khi nhận được số tiền trúng thưởng, người này rất vui mừng, lập tức miễn phí tiền trọ trong vòng 1 năm cho người bán vé số trúng đang ở trọ.

Ngoài ra, những người thuê trọ khác, hầu hết là công nhân, người bán vé số dạo cũng được miễn phí tiền thuê 3 tháng. (XEM CHI TIẾT)

Đề nghị dừng dịch vụ xe địa hình ở đồi cát Bàu Trắng sau vụ nữ du khách tử nạn

UBND huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) vừa có kiến nghị dừng dịch vụ xe địa hình ở đồi cát Bàu Trắng, sau vụ tai nạn xe địa hình khiến nữ du khách tử vong dưới hồ Bàu Trắng.

Thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho thấy, điểm du lịch Bàu Trắng có 188 xe địa hình chở khách tham quan đồi cát. Trong số này, nhiều phương tiện không biển số, hết hạn kiểm định, không giấy tờ, quá niên hạn sử dụng.

Công an cũng từng ghi nhận, hơn 80% ô tô và hơn 50% mô tô tại đây chưa đảm bảo điều kiện kỹ thuật, phần lớn tài xế không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề. (XEM CHI TIẾT)

Truy tố 23 bị can trong vụ mang quan tài đi đòi nợ ở Phan Thiết

Viện KSND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) vừa ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can tội "Gây rối trật tự công cộng", liên quan vụ việc mang quan tài đến gây áp lực đòi nợ chủ hụi, xảy ra tại chợ Phú Thủy, TP Phan Thiết vào ngày 10/11/2023. Các bị can trong vụ án đều được tại ngoại.

Theo cáo trạng, do bức xúc việc chủ hụi là bà Ngô Thị Loan Chi (34 tuổi, trú phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận) tuyên bố vỡ hụi và không liên lạc được, những người tham gia chơi hụi do bà Chi tổ chức đã bàn bạc hùn tiền mua quan tài, cáo phó, in ảnh thờ mang đến nhà bà Chi để gây áp lực đòi tiền.

Ngoài ra, một nhóm khác đứng trước nhà chủ hụi la lớn với nội dung: “Trả tiền đi chị Elly" để quay phim phát trực tiếp lên Facebook gây mất an ninh trật tự. (XEM CHI TIẾT)