Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Không có thông tin việc chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự cho biết, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án nhưng việc chấp hành án phạt tù như thế nào, cơ quan này không có thông tin.

Tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp diễn ra chiều 27/10, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, đến nay ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

"Vừa qua Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự cho ông Trịnh Văn Quyết về việc chủ động thi hành án", bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, việc xem xét giảm án phạt tù cho ông Quyết có thể áp dụng theo Bộ luật Hình sự hoặc theo Luật Đặc xá.

Bà Hoa khẳng định cơ quan này không có thông tin về tình hình chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết.

quyet.jpg
Ông Trịnh Văn Quyết tại thời điểm diễn ra phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, vừa cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế (cựu cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS).

Theo đó, tính đến giữa tháng 8/2025, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng khoản tiền liên đới án phí dân sự sơ thẩm trên 1,466 tỷ đồng, tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Quyết và hai em gái cũng được xác nhận đã nộp xong khoản tiền hơn 684 tỷ đồng truy nộp sung công quỹ nhà nước, đây là khoản hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Khoản tiền hơn 1.783 tỷ đồng bồi thường cho hàng chục nghìn bị hại cũng đã được gia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp đầy đủ nhưng cơ quan thi hành án chưa thấy gia đình ông xin cấp giấy xác nhận đã hoàn tất thi hành án với số tiền này.

Giấy xác nhận hoàn tất thi hành án dân sự được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án tù.

screen-shot-2025-10-27-at-163102.png
Các bị cáo đồng phạm với ông Trịnh Văn Quyết.

Cuối tháng 6/2025, Tòa án cấp phúc thẩm giảm án cho ông Trịnh Văn Quyết từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù giam cho hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán".

Hai em gái của ông Quyết, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga được cấp phúc thẩm tuyên án bằng thời hạn giam giữ, trả tự do ngay tại tòa (cấp sơ thẩm tuyên Nga 8 năm); Trịnh Thị Minh Huế lĩnh 4 năm 6 tháng tù (cấp sơ thẩm tuyên 14 năm tù).

Các bị cáo khác cũng được giảm án hoặc chuyển từ phạt tù sang hình thức phạt tiền đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán"...

Về dân sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận ông Trịnh Văn Quyết khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án 2.470 tỷ đồng.

Hoàng An
#Trịnh Văn Quyết #Chủ tịch FLC #thi hành án #Cục Quản lý Thi hành án dân sự #Ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo #Tập đoàn FLC #Chủ tịch Trịnh Văn Quyết

Xem thêm

Cùng chuyên mục