Không có thông tin việc chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết

TPO - Lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự cho biết, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án nhưng việc chấp hành án phạt tù như thế nào, cơ quan này không có thông tin.

Tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp diễn ra chiều 27/10, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, đến nay ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

"Vừa qua Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự cho ông Trịnh Văn Quyết về việc chủ động thi hành án", bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, việc xem xét giảm án phạt tù cho ông Quyết có thể áp dụng theo Bộ luật Hình sự hoặc theo Luật Đặc xá.

Bà Hoa khẳng định cơ quan này không có thông tin về tình hình chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết tại thời điểm diễn ra phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, vừa cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế (cựu cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS).

Theo đó, tính đến giữa tháng 8/2025, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng khoản tiền liên đới án phí dân sự sơ thẩm trên 1,466 tỷ đồng, tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Quyết và hai em gái cũng được xác nhận đã nộp xong khoản tiền hơn 684 tỷ đồng truy nộp sung công quỹ nhà nước, đây là khoản hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Khoản tiền hơn 1.783 tỷ đồng bồi thường cho hàng chục nghìn bị hại cũng đã được gia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp đầy đủ nhưng cơ quan thi hành án chưa thấy gia đình ông xin cấp giấy xác nhận đã hoàn tất thi hành án với số tiền này.

Giấy xác nhận hoàn tất thi hành án dân sự được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án tù.

Các bị cáo đồng phạm với ông Trịnh Văn Quyết.

Cuối tháng 6/2025, Tòa án cấp phúc thẩm giảm án cho ông Trịnh Văn Quyết từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù giam cho hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán".

Hai em gái của ông Quyết, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga được cấp phúc thẩm tuyên án bằng thời hạn giam giữ, trả tự do ngay tại tòa (cấp sơ thẩm tuyên Nga 8 năm); Trịnh Thị Minh Huế lĩnh 4 năm 6 tháng tù (cấp sơ thẩm tuyên 14 năm tù).

Các bị cáo khác cũng được giảm án hoặc chuyển từ phạt tù sang hình thức phạt tiền đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán"...

Về dân sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận ông Trịnh Văn Quyết khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án 2.470 tỷ đồng.