Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết tại Khánh Hòa

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp tỉnh này về việc hủy bỏ biện pháp tạm dừng biến động, giao dịch, chuyển nhượng đối với tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết và các cá nhân liên quan.

Ngày 9/9, lãnh đạo Sở Tư pháp Khánh Hòa cho biết, đã nhận được văn bản của UBND tỉnh về việc hủy bỏ biện pháp tạm dừng biến động, giao dịch, chuyển nhượng đối với tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết và các cá nhân liên quan.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Văn bản số 5055 ngày 12/8 của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; đồng thời kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận Văn bản số 5055 ngày 12/8 của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc hủy bỏ ngăn chặn biến động, giao dịch tài sản liên quan đến Trịnh Văn Quyết và một số cá nhân.

Ông Trịnh Văn Quyết tại tòa.

Theo văn bản này, ngày 1/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn đề nghị hủy bỏ ngăn chặn giao dịch tài sản theo Công văn số 997/VPCQCSĐT ngày 5/4/2022. Đơn do bà Lê Thị Ngọc Diệp (đại diện theo ủy quyền của Trịnh Văn Quyết), bà Trịnh Thị Thúy Nga và ông Vũ Anh Tuân (đại diện theo ủy quyền của Trịnh Thị Minh Huế) đồng ký gửi.

Sau khi nghiên cứu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết: Trong quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các đơn vị liên quan, để phục vụ điều tra, ngày 5/4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Công văn số 997/VPCQCSĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tạm dừng biến động đối với tài sản (bất động sản, cổ phần, cổ phiếu...) đứng tên Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Lê Thị Ngọc Diệp.

Ngày 26/6/2025, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Bản án hình sự phúc thẩm đối với vụ án trên. Quá trình xét xử, Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Hội đồng xét xử quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch tài sản theo Công văn số 997/VPCQCSĐT ngày 5/4/2022.

Hiện bản án trên đã có hiệu lực pháp luật. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc hủy bỏ tạm dừng biến động, giao dịch, chuyển nhượng đối với tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Lê Thị Ngọc Diệp.