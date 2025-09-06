Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Du thuyền 44 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết vừa bán được hơn 23 tỷ

TPO - Sau nhiều lần đấu giá, du thuyền từng thuộc sở hữu ông Trịnh Văn Quyết đã được FLC bán thành công để BIDV thu hồi nợ với giá hơn 23 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC vừa thông báo đã bán thành công du thuyền FLC Albatross - tài sản từng thuộc sở hữu của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết, thu về 23,65 tỷ đồng sau nhiều lần đấu giá bất thành.

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị, sau khi trừ chi phí, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thu về 22,8 tỷ đồng để cấn trừ nợ gốc. Đây là tài sản được Tập đoàn FLC thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Quy Nhơn.

Được biết, FLC Albatross FLC Albatross là một du thuyền xa xỉ của ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập và là cựu chủ tịch của Tập đoàn FLC, một trong những tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và giải trí. Chiếc du thuyền này thường được dùng cho mục đích nghỉ dưỡng và giải trí.

duthuyen.jpg
Du thuyền FLC Albatross FLC Albatross bán thành công sau nhiều lần đấu giá.

Đầu năm 2024, chiếc du thuyền này được ngân hàng đưa ra đấu giá lần thứ 7 sau nhiều lần thất bại. Đây là tài sản được Tập đoàn FLC thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Quy Nhơn.

Du thuyền của FLC thuộc dòng Galeon 660 Fly được đóng tại Ba Lan năm 2017. Du thuyền được ông Trịnh Văn Quyết nhập về Việt Nam vào năm 2018 với giá 44 tỷ đồng. Du thuyền này được FLC "biên chế" về Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom thành lập vào năm 2016 nhằm mục đích quản lý, vận hành hệ thống sân golf và du thuyền của Tập đoàn FLC.

FLC Albatross được thiết kế hình cánh chim hải âu, chiều dài thiết kế gần 22 m, rộng hơn 5m, chiều cao mạn 3,15 m.

Du thuyền có 2 tầng, 4 phòng ngủ, quầy bar, khu tắm nắng, nơi tổ chức tiệc. Tàu có sức chứa theo đăng ký là 12 người và có giá thuê là 20 triệu đồng/2h. Trước đây, địa bàn hoạt động của FLC Albatross thường là Vịnh Hạ Long hoặc biển Quy Nhơn, những nơi có sân golf của FLC.

Trước đó, năm 2023, hai siêu xe Rolls-Royce từng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết đã được ngân hàng bán cho một showroom tư nhân. Chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng đã bán cho một khách ở Đồng Nai.

Với chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng, hồi cuối tháng 9/2022, chiếc xe này được Ngân hàng BIDV thu giữ nhằm xử lý nợ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros. Theo đó, từ mức giá khởi điểm ban đầu là 10 tỷ đồng, chiếc xe “bạc phận” này cũng phải trải qua tới 6 lần đầu giá. Mức giá khởi điểm lần thứ 6 là 8,57 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty FLC Land tại Ngân hàng Phương Đông (OCB). Tháng 10 năm ngoái, ngân hàng thông báo bán đấu giá chiếc Rolls-Royce này với giá khởi điểm hơn 28 tỷ đồng.

Song do không có người mua, từ mức giá khởi điểm 28 tỷ đồng, ngân hàng liên tục hạ giá rao bán chiếc xe trên 7 lần xuống mức 16,59 tỷ đồng vào hồi tháng 4, tức giảm tổng cộng gần 12 tỷ đồng so với giá khởi điểm ban đầu. Đến nay, chiếc xe được showroom tư nhân mua lại và đang chào bán với mức giá hơn 24 tỷ đồng.

Ngọc Mai
