Công an huy động mạng lưới shipper tìm và vây bắt được kẻ trộm xe máy chỉ sau một giờ

TPO - Nhận được thông tin từ lực lượng công an về một đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Tân Hà (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), đội ngũ shipper đã nhanh chóng phối hợp truy tìm. Chỉ sau khoảng 1 giờ, đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ.

Chiều 24/4, tại trụ sở UBND phường Tân Hà (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ trao thưởng cho ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, vào ngày 22/4, Công an phường Tân Hà nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm một chiếc xe máy. Ngay lập tức, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera an ninh trên địa bàn, đồng thời kêu gọi sự phối hợp từ quần chúng nhân dân.

Công an phường Tân Hà chủ động liên hệ với tổng đài của đơn vị giao hàng trên địa bàn để huy động mạng lưới shipper, những người nắm rõ địa hình và di chuyển thường xuyên trong khu vực.

Nhận được thông tin, anh Trần Quang Vinh, trực tổng đài, đã nhanh chóng xử lý dữ liệu, thông báo rộng rãi tới các shipper trong khu vực. Ngay sau đó, anh Nguyễn Đức Thắng và anh Bùi Thanh Hồng, hai shipper đang làm việc gần hiện trường lập tức tham gia hỗ trợ truy tìm.

Chỉ sau hơn 1 giờ truy vết, Công an phường Tân Hà và hai shipper đã kịp thời phát hiện, khống chế đối tượng. Tang vật là chiếc xe máy bị đánh cắp cũng được thu giữ tại chỗ.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định khen thưởng ba cá nhân tiêu biểu gồm: anh Trần Quang Vinh (người điều phối thông tin từ tổng đài), anh Nguyễn Đức Thắng và anh Bùi Thanh Hồng (hai shipper trực tiếp hỗ trợ truy bắt).

Đại tá Nguyễn Thành Chung biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và ý thức cộng đồng của các cá nhân, đồng thời khẳng định đây là một hình mẫu cho sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng chức năng và người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Ông cũng kêu gọi toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.