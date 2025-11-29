Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Đà Nẵng sắp có khu nhà ở công nhân hơn 600 tỷ đồng

Thanh Hiền
TPO - Các căn hộ sẽ được đầu tư tủ bếp, tủ quần áo, giường, xung quanh có quảng trường, bãi đỗ xe… phục vụ công nhân, người lao động.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 29/11, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay thành phố sẽ có khu Nhà ở xã hội Công đoàn tại khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (phường Hải Vân).

Đây là dự án do Ban Quản lý dự án Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động) làm chủ đầu tư, quản lý.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Khu Nhà ở xã hội Công đoàn nhằm mục tiêu phục vụ đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Dự án sẽ xây dựng 3 khối nhà chung cư cao 10 tầng (CT1A, CT1B, CT2A+CT2B), tổng diện tích sàn xây dựng 50.727m2.. Mật độ xây dựng 40%.

Các căn hộ được đầu tư tủ bếp, tủ quần áo, giường, không bao gồm máy điều hòa nhiệt độ. Tại đây có 2 nhà để xe cao 4 tầng và 3 tầng. Xunh quanh bố trí sân khấu ngoài trời, quảng trường, bãi đỗ xe ngoài trời, cây xanh…

Tổng mức đầu tư dự án hơn 620 tỷ đồng từ nguồn vốn tài chính của tổ chức Công đoàn. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 – 2028.

Hiện Tổng Liên đoàn Lao động yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Phường Hải Vân là nơi tập trung đông đúc công nhân, người lao động tại làm việc khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh, KCN Liên Chiểu, KCN Hòa Khánh mở rộng…

Thanh Hiền
