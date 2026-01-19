'Hồi sinh' căn hộ 70m2 ngập tràn ánh sáng

TPO - Giữa khu phố sầm uất, một căn hộ 70m² cũ kỹ, thiếu sáng đã được “đánh thức” bằng những giải pháp cải tạo tinh tế. Không chạy theo xu hướng hay phô trương hình thức, các kiến trúc sư chọn ánh sáng tự nhiên, vật liệu mộc mạc và bố cục mở để tạo nên một tổ ấm ấm áp cho cặp vợ chồng trẻ cùng chú chó nhỏ.

Được xây dựng từ những năm 1950, căn hộ mang đặc trưng của kiến trúc cũ với nhiều vách ngăn, không gian bị chia nhỏ và thiếu kết nối. Dù nằm giữa trung tâm đô thị sầm uất, bên trong lại tối, bí và kém linh hoạt. Thay vì “làm mới” bằng cách che phủ toàn bộ dấu vết cũ, nhóm thiết kế chọn hướng tiếp cận nhẹ nhàng: giữ lại tinh thần nguyên bản, đồng thời cải thiện công năng và ánh sáng.

Phòng khách được bài trí theo tinh thần tối giản, ưu tiên sự thoải mái. Sofa màu trung tính, thảm nhẹ và nhiều cây xanh tạo cảm giác thư giãn, gần gũi. Rèm mỏng giúp tiết chế ánh sáng, giữ cho không gian luôn sáng mà không chói. Không có đồ đạc cầu kỳ, căn phòng gây thiện cảm bởi sự giản dị và ấm áp – đúng với mong muốn của gia chủ.

Giải pháp cải tạo quan trọng nhất là phá bỏ hầu hết các bức tường ngăn, tái tổ chức không gian sinh hoạt chung theo bố cục mở. Phòng khách, bếp và khu ăn uống được kết nối liền mạch, giúp ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ và ban công lan tỏa sâu vào bên trong. Nhờ đó, căn hộ trở nên thoáng đãng và rộng rãi hơn so với diện tích thực.

Khu bếp liền kề được thiết kế gọn gàng với tủ bếp trắng, mặt đá sáng và sàn gạch mosaic xanh nhạt. Bàn ăn tròn bằng gỗ đặt ở trung tâm đóng vai trò kết nối, vừa là nơi dùng bữa, vừa có thể linh hoạt cho các hoạt động thường ngày. Cách tổ chức này phản ánh nhịp sống chậm rãi, đề cao sự quây quần.

﻿

Một số chi tiết cũ được giữ lại và phục hồi như sàn gỗ parquet từ thập niên 1950 hay hệ gạch hoa ở mặt tiền. Những yếu tố này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn tạo chiều sâu, gợi nhớ ký ức của ngôi nhà cũ giữa bối cảnh đô thị hiện đại. Ánh sáng và thông gió tự nhiên cũng được cải thiện đáng kể nhờ cách xử lý này.

Không gian riêng tư tiếp tục được xử lý nhẹ nhàng. Phòng ngủ sử dụng bảng màu xanh navy kết hợp cam đất, tạo cảm giác cân bằng và dễ chịu. Ánh sáng tự nhiên, chất liệu vải mềm và đồ nội thất tối giản mang lại không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ngay cả góc nhỏ dành cho thú cưng cũng được tính toán hợp lý, thể hiện sự quan tâm đến từng chi tiết sống.

Xuyên suốt căn hộ là sự hiện diện của vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, vải và cây xanh. Màu trắng chủ đạo giúp phản xạ ánh sáng tốt, tạo cảm giác sạch sẽ và thoáng đãng.

﻿

Với cặp vợ chồng trẻ, căn hộ 70m² này không chỉ là nơi ở, mà là không gian để tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bình yên giữa lòng thành phố náo nhiệt.