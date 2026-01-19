Thị trường TP.HCM đón nguồn cung mới lên đến 4000 USD/m2

Những dự án căn hộ dọc quốc lộ 13 – khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là tâm điểm nguồn cung mới trong năm 2026. Trong đó, phần lớn các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang, có dự án định hướng mức giá đến 4000 USD/m2.

Đón nguồn cung cao cấp ngay đầu năm mới

Sau thời điểm sáp nhập địa giới hành chính, thị trường bất động sản TP.HCM (mới) chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” về nguồn cung lẫn sức cầu. Đặc biệt, khu vực Đông Bắc TP.HCM - dọc tuyến quốc lộ 13 tiếp tục giữ tiếp tục là tâm điểm của toàn thị trường. Các dự án đang có sự cạnh tranh về giá lẫn mức đầu tư mạnh vào chất lượng không gian sống, thiết kế độc đáo, tạo điểm nhấn cho thị trường siêu đô thị TP.HCM đón đầu chu kỳ phát triển mới.

Đầu tiên phải kể đến dự án Khải Hoàn Imperial của Khải Hoàn Land đã chính thức lộ diện ngay đầu năm mới 2026 với concept độc đáo gây chú ý. Theo đó, đây là khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke xuất hiện đầu tiên trên thị trường, được xem là chuẩn mực sống mới tại vùng lõi mở rộng của siêu đô thị TP.HCM.

Theo những thông tin vừa hé lộ, dự án được thiết kế, “may đo” theo nhu cầu, bản sắc và gu sống của giới tinh hoa - những người thấu hiểu sâu sắc giá trị cá nhân và theo đuổi phong cách sống riêng biệt. Ngoài ra, những định hướng dự án còn gây khá nhiều luồng bàn luận khác nhau của giới đầu tư về mức giá có thể lên đến 4000 USD/m2 ngang mức giá thị trường hiện nay của các căn hộ dọc theo tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên. Dự án hiện được Khải Hoàn Land tập trung phát triển nằm trong chiến lược ra mắt hơn 20.000 sản phẩm, được khai thác từ quỹ đất lên đến 1000ha mà tập đoàn này đang sở hữu.

Một dự án cao cấp gia nhập nguồn cung đầu năm Bính Ngọ không thể không nhắc đến Green Skyline (hơn 1,3 ha) do TBS Land (thành viên TBS Group) phát triển. Dự án này nằm ngay ngã ba Quốc lộ 1K - GS1, phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh với thiết kế nổi bật, có đơn giá rumor gần 70 triệu đồng/m2.

Thị trường khu Đông TP.HCM đón nguồn cung mới cao cấp ngay đầu năm mới 2026. Ảnh: NM

Không nằm ngoài “cuộc chơi”, The Emerald Boulevard của Lê Phong cũng tái xuất đầu năm mới 2026 với động thái kí kết chiến lược với các đối tác, chuẩn bị đưa gần 800 sản phẩm cao cấp ra thị trường khu Đông.

Trong khi đó, dự án La Pura gây chú ý khi rục rịch toà tháp mới ra thị trường đầu năm 2026 với mức giá 75 triệu đồng/m2. Các sản phẩm tại đây được định hình là Branded Residences với nội khu chuẩn sống cao cấp.

Tại TP.HCM (cũ), nguồn cung tiếp tục khan hiếm, chỉ một số sản phẩm nằm trong khu đô thị quy mô lớn có động thái bung hàng đầu năm mới 2026. Đơn cử, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) dự kiến mở bán các sản phẩm căn hộ cao cấp Diamond Sky tại Khu đô thị Vạn Phúc City (P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh) trong quý I/2026 sau khi đủ điều kiện. Hiện chủ đầu tư đã thi công xong phần cọc và đang triển khai phần hầm.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Tập đoàn này gây bất ngờ khi công bố chính sách bán hàng chiết khấu đến 28% trực tiếp vào giá bán cho giỏ hàng 30 căn sản phẩm nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị Vạn Phúc City (từ ngày 10/1/2026 -10/2/2026). Chưa kể, khách hàng còn được chiết khấu thêm nếu chọn chính sách thanh toán nhanh.

Nguồn cung mới rục rịch ra thị trường năm 2026, thêm cơ hội cho người mua nhà. (Ảnh minh hoạ)

Hay mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh chính thức giới thiệu dự án cao cấp Sarene Residence & Commercial Complex (thuộc phân khu phía bắc – KĐT Sala) ra thị trường. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của doanh nghiệp này sau 8 năm tạm ngưng do vướng mắc pháp lý.

Có thể thấy, sau khi sáp nhập, thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận nhiều hoạt động sôi nổi về nguồn cung dự án. Dữ liệu của CBRE Việt Nam chỉ ra, trong quý IV/2025 thị trường TP.HCM đã có 17.300 căn được chào bán mới. Trong đó khoảng 80% tập trung tại Dĩ An và Thuận An (cũ). Giá bán sơ cấp trung bình tại Bình Dương cũ là 47 triệu đồng/m2, thấp hơn 49% so với TP.HCM cũ.

Dự báo năm 2026, nguồn cung mới tiếp tục tăng gấp đôi so với năm trước, với khoảng 60% đến từ các khu vực phía Đông thành phố. Nếu tính trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, tổng nguồn cung căn hộ năm 2026 dự kiến đạt gần 34.000 căn. Trong đó, Bình Dương (cũ) đóng góp hơn 50% thị phần, khẳng định vai trò then chốt trong việc giải quyết bài toán nguồn cung cho toàn thị trường trong tương lai.

Thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc

Nhận định về cơ hội thị trường bất động sản năm 2026, bà Giang Huỳnh – Giám đốc Bộ phận nghiên cứu Savills TP.HCM cho rằng, năm 2026, thị trường bất động sản không bước vào một chu kỳ phục hồi đồng loạt. Thay vào đó, các yếu tố vĩ mô, chính sách tiền tệ và khung pháp lý mới sẽ cùng lúc tái định hình thị trường theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn, với sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc và khu vực.

Theo bà Giang Huỳnh, kỳ vọng về điểm rơi tăng trưởng của thị trường bất động sản vào giai đoạn 2026-2027 là có cơ sở khi nhiều yếu tố nền tảng đang hội tụ. Trước hết, bước sang năm 2026, thị trường sẽ vận hành dưới tác động toàn diện của các bộ luật mới (Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản) và bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, một trong những động lực then chốt thúc đẩy thị trường bất động sản chính là kế hoạch đầu tư công khổng lồ. Việc đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng then chốt trong 5 năm tới sẽ là động lực tăng trưởng chủ đạo, giúp cải thiện kết nối liên vùng, thúc đẩy giãn dân đô thị và hình thành các cực phát triển mới dọc các tuyến hạ tầng trọng điểm.

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chọn lọc với sự cạnh tranh về chất lượng dự án giữa các chủ đầu tư với nhau. (Ảnh minh hoạ)

Trong khi đó, bà Dương Thuỳ Dung – Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chọn lọc với sự cạnh tranh về chất lượng dự án giữa các chủ đầu tư với nhau. Việc chất lượng sản phẩm ngày càng gia tăng là nguyên nhân khiến mặt bằng giá bất động sản tại TP.HCM tiếp tục đi lên. Hiện nay người mua nhà ưu tiên các yếu tố như thiết kế không gian sống độc đáo, tiện ích nội khu, an ninh, vận hành chuyên nghiệp. Nhóm này sẵn sàng trả “premium” cho các dự án chất lượng sống vượt trội, cho thấy nhu cầu của người mua nhà ngày càng nâng cấp.

Chưa kể, mới đây, UBND TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin về đề án phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM với vùng lõi, trung tâm đổi mới sáng tạo tại khu vực Phường Bình Dương. Đề án này có trung tâm phát triển khoa học công nghệ 103 ha; các cơ sở nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao 220 ha… tạo thành vùng lõi đổi mới sáng tạo ở phường Bình Dương và tạo động lực phát triển cho toàn vùng. Đây sẽ là không gian phát triển mới cho lực lượng lao động tri thức, kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ, góp phần hình thành cộng đồng đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Từ các yếu tố nền tảng trên, dòng sản phẩm cao cấp, hạng sang sẽ là nguồn cung được tìm kiếm mạnh mẽ dọc quốc lộ 13 trong thời gian tới, kéo theo mặt bằng giá khu vực tiếp tục thiết lập ngưỡng mới. Trong đó, mức giá 4000 USD/m2 có thể kỳ vọng, tương tự như xu hướng tăng trưởng của các dự án tại khu vực Xa Lộ Hà Nội – TP. HCM trước đây.