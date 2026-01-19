Tòa căn hộ Lotus 1 - Chốn an cư lý tưởng tại trung tâm hành chính mới Bắc Ninh

Không chỉ "được lòng" giới đầu tư săn tìm căn hộ tiềm năng tạo dòng tiền cho thuê, tòa căn hộ Lotus 1 tại trung tâm “siêu đô thị” công nghiệp lớn Bắc Ninh đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng có mong muốn an cư lâu dài tại đây bởi mức giá tốt nhất thị trường.

Căn hộ trung tâm giá “mềm” còn sót lại

Ngay đầu năm 2026, thị trường bất động sản tại “thủ phủ công nghiệp” Bắc Ninh đang chứng kiến tốc độ phát triển “thần tốc”, tương xứng với vị thế sau sáp nhập là tỉnh là top 1 về thu hút FDI, và top 5 về quy mô kinh tế của cả nước. Kéo theo đó là sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu an cư của hàng trăm nghìn cán bộ quản lý, người lao động và chuyên gia nước ngoài tới làm việc, đặc biệt là khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại khu vực này còn khá hạn chế, phần lớn quỹ nhà ở hiện hữu chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn về tiện ích đồng bộ, không gian sống hiện đại, hoặc với các căn hộ đáp ứng về chất lượng thì mức giá đã được neo cao, trung bình từ 60 triệu/m2. Trong khi đó, Lotus 1 nằm tại trung tâm phường Bắc Giang với mức giá trung bình chỉ 45 triệu/m2.

Tòa căn hộ Lotus 1 nằm trong tổ hợp Lotus Star (Nguồn ảnh: TTB Group)

Tọa lạc tại ngay mặt tiền đường Trần Quang Khải, trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh, tòa căn hộ cao cấp Lotus 1 hứa hẹn mang tới giải pháp kịp thời cho bài toán lớn này nhờ sở hữu hàng loạt điểm nhấn nổi trội về vị trí, tiện ích đầy đủ nhưng mức giá “mềm” nhất thị trường cùng tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Đây là khu vực phát triển bậc nhất trung tâm tỉnh, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng giao thông và tiện ích đô thị. Từ dự án, cư dân tương lai dễ dàng kết nối tới các công trình trọng điểm như bệnh viện, bến xe, quảng trường, khu thể thao, cũng như nhanh chóng di chuyển ra cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Tòa căn hộ Lotus 1 sở hữu vị trí trung tâm bậc nhất P. Bắc Giang

Lotus 1 được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho cộng đồng cán bộ công chức nhà nước, giáo viên, người lao động doanh nghiệp từ khu vực Bắc Ninh cũ có nhu cầu chuyển tới sinh sống tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh mới sau sáp nhập. Chỉ trong vòng bán kính 2km từ dự án, cư dân có thể tiếp cận toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính - giáo dục - y tế - thương mại trọng điểm của tỉnh và dễ dàng di chuyển tới khu vực TP. Bắc Ninh và ngược lại qua đường DT295B & CT Hà Nội - Lạng Sơn trong 30 phút.

Bên cạnh đó, Lotus 1 cũng là chốn an cư lý tưởng dành cho các chuyên gia, cán bộ làm việc tại các khu công nghiệp bởi khả năng kết nối linh hoạt từ dự án tới hệ thống đầu tư công nghiệp trọng điểm. Chỉ trong 15 phút, các chuyên gia có thể di chuyển dễ dàng từ căn hộ tới tới KCN Vân Trung, KCN Quang Châu, KCN Song Khê - Nội Hoàng, KCN Đình Trám… thông qua các tuyến đường huyết mạch như: trục đường Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 37; trục đường Võ Văn Kiệt - QL37 hay đường tỉnh 295B và kết nối tới Hà Nội trong 65 phút qua đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn.

Kiến tạo chuẩn sống cao cấp giữa lòng trung tâm hành chính mới Bắc Ninh

Tại trung tâm hành chính mới Bắc Ninh, so với việc mua một mảnh đất giá từ 5-6 tỷ (80m2), cộng thêm tiền xây nhà với việc sở hữu một căn hộ tại Lotus 1 có giá từ 3,2 tỷ - 4 tỷ đồng (66m2 - 90m2), được ngân hàng cho vay vốn với hỗ trợ lãi suất 0%, cùng tiện ích hiện đại, đầy đủ, không gian sống ngay cạnh hồ điều hòa và khu phố đêm, bài toán đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Được phát triển theo mô hình tổ hợp đa tiện ích quốc tế, tổ hợp Lotus Star nói chung và tòa Lotus 1 nói riêng hứa hẹn giúp cư dân tương lai nâng cấp chuẩn sống cao cấp hơn với bộ sưu tập tiện ích nội khu đẳng cấp: đường dạo bộ, khu tổ chức sự kiện, sân chơi trẻ em... Khu giải trí: TTTM tầng 20, nhà hàng, hệ thống quán cà phê trong và ngoài trời, khu sinh thái cộng đồng...

Lotus 1 sở hữu thiết kế và chất lượng cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế (nguồn ảnh: TTB Group)

Về không gian căn hộ tại tòa Lotus 1, mọi căn hộ đều được thiết kế tối ưu về diện tích và công năng sử dụng, tất cả các phòng trong căn hộ đều đón ánh sáng. Căn hộ 2 phòng ngủ 2 WC, 2 phòng ngủ +1 & 2WC có diện tích từ 54,4m2 – 89,3m2 được "may đo" vừa vặn cho cả gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ.

Đặc biệt, đón đầu xu hướng sống xanh - sống bền vững, căn hộ Lotus 1 sở hữu ban công lớn lên tới 10m2 – nơi gia chủ có thể linh hoạt biến tấu nên những "không gian xanh" độc bản, góc cafe chill cho cả gia đình hoặc không gian lều trại mini cho con trẻ trong chính căn hộ của mình.

Thảnh thơi thư giãn tại logia siêu rộng của căn hộ Lotus 1

Chị Khuyên - cư dân đang ở tại tòa Lotus 2 - thuộc tổ hợp Lotus Star chia sẻ: “Đây là trung tâm phố của Bắc Giang nên rất sinh sống rất tiện lợi. Tòa Lotus 1 bàn giao cao cấp hơn và có vị trí rất đẹp, tiện trong quần thể nên vợ chồng tôi cũng đang tính phương án sẽ chuyển đổi sang ở tòa này. Căn Lotus 2 đang ở tôi sẽ cho thuê, ở đây cho thuê dễ lắm mà giá thuê rất tốt khoảng 12 triệu/tháng”.

Hiện tại, tòa Lotus 1 đang được tập trung mọi nguồn lực để thi công với tốc độ chỉ 7 - 10 ngày/sàn xây dựng, đảm bảo tiến độ bàn giao cho khách hàng theo đúng cam kết, dự kiến vào quý 2/2027. Các hạng mục cảnh quan, tiện ích nội khu cũng đang được gấp rút triển khai hoàn thiện song song, nhằm mang đến một hệ sinh thái tiện ích - dịch vụ đồng bộ và đẳng cấp.

Đặc biệt trong dịp năm hết Tết đến này, dự án càng tăng thêm sức hút khi rất nhiều chính sách kinh doanh hấp dẫn bậc nhất thị trường đang được chủ đầu tư cùng đơn vị phân phối áp dụng như: chiết khấu thanh toán sớm tới 6,5%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 16 tháng, tặng gói nội thất tới 40 triệu.

Với căn hộ chuẩn chất lượng cao cùng mức giá tuyệt chủng trên thị trường chỉ từ 45 triệu đồng/m2, một chuẩn sống mới tại trung tâm Bắc Giang - Bắc Ninh dễ dàng hơn bao giờ hết cho các khách hàng tại Lotus 1.

