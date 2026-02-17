'Chốt' thời điểm tăng tốc làm nhà ở xã hội

TPO - Để chuẩn bị nguồn nhà ở xã hội hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027, TPHCM đang thúc đẩy thực hiện 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công với quy mô 12.000 căn, 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 31.500 căn.

Thúc nguồn cung

Đầu năm 2026, Tập đoàn Hoa Sen công bố chiến lược quay trở lại lĩnh vực bất động sản, tập trung vào nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu tham gia phát triển khoảng 20.000 căn nhà ở xã hội tại TPHCM trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của TPHCM.

Trước đó, Hoa Sen đã đăng ký thực hiện hai dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai. Trong đó, một dự án quy mô 478 căn hộ tại TP. Biên Hòa (cũ) với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng, dự án còn lại khoảng 1.800 căn hộ tại huyện Nhơn Trạch (cũ) với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 được giao cho TPHCM là 199.400 căn - chiếm khoảng 20% tổng chỉ tiêu cả nước.

Tương tự, dự án khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (phường Phú Mỹ) được quy hoạch có quy mô khoảng 3,37 ha với 1.200 căn hộ cũng vừa được khởi công xây dựng. Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Công ty IDICO CONAC cho biết, nhiều năm gặp vướng mắc do phải chờ quy hoạch xây dựng chung của địa phương, đến ngày 8/10/2025, UBND TPHCM đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. Đồng thời, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 cũng đã được phê duyệt, tạo cơ sở để chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng trình tự, quy định.

Dự án nhà ở xã hội Lê Thành - Tân Kiên (xã Tân Nhựt, TPHCM) do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành (Công ty Lê Thành) làm chủ đầu tư, cũng vừa được động thổ sau thời gian dài chờ thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa ốc Hoàng Quân cho biết, đã và đang xây dựng 4 dự án nhà ở xã hội H với 4.000 căn. Đến năm 2030, TPHCM đặt hàng công ty xây tiếp 50.000 căn.

“Mục tiêu đến năm 2030 TPHCM phát triển gần 200.000 căn là hoàn toàn khả thi. Để làm được điều này, TPHCM cần vận dụng thêm quỹ đất hiện có của các doanh nghiệp để thực hiện dự án NOXH”, ông Tuấn nói.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, hiện có khoảng 90 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư từ quỹ đất 20% trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nêu trên đang tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý về quy hoạch, giao đất, cấp giấy phép xây dựng, thi công hoàn thành tương ứng theo tiến độ, thời gian thực hiện đã được phê duyệt tại chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng cho biết, cả nước hiện có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn. Trong đó, 380 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 388.090 căn, 151 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 132.616 căn, 165 dự án đã hoàn thành với quy mô 116.342 căn. Tổng số này mới đạt khoảng 60% chỉ tiêu đầu tư hơn 1,06 triệu căn nhà ở xã hội theo đề án đến năm 2025.

Nhu cầu lớn

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM nhấn mạnh, theo Đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, riêng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 được giao cho TPHCM là 199.400 căn - chiếm khoảng 20% tổng chỉ tiêu cả nước. Đây là trách nhiệm lớn, đặt ra thách thức rất cao đối với TPHCM trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, chi phí đầu tư lớn và thủ tục pháp lý còn nhiều vướng mắc.

Giai đoạn 2021 - 2025, TPHCM đã hoàn thành gần 18.000 căn nhà ở xã hội, gần đạt kế hoạch đề ra, thể hiện nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, kết quả này vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Đến năm 2030, ngành xây dựng phải hoàn thành khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội.

“Theo kết quả khảo sát quy mô lớn, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM nhận thấy nhu cầu về nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 là rất lớn. Trong đó, nhóm có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội chiếm tỷ trọng đáng kể, đặc biệt tại các khu vực nội thành phát triển và khu vực ngoại thành gần với các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa mô hình nhà ở xã hội, không chỉ tập trung vào nhà ở để bán mà ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua, nhà ở cho người lao động”, ông Bình An nói.

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết để chuẩn bị nguồn nhà hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027, TPHCM đang thúc đẩy thực hiện 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công với quy mô 12.000 căn, 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 31.500 căn.

Theo kế hoạch Chính phủ giao, đến năm 2030, ngành xây dựng phải hoàn thành khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu này có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Cơ sở để vượt kế hoạch là nhờ tiến độ triển khai tăng tốc rõ rệt trong 2 năm gần đây và quy mô nguồn cung đã được gối đầu từ số lượng lớn dự án đang triển khai. Năm 2025, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100.000 căn nhà ở xã hội, song thực tế đã hoàn thành hơn 102.700 căn, mức cao nhất kể từ khi triển khai đề án, tạo dư địa thuận lợi cho các năm tiếp theo.

Lượng dự án đang triển khai và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hiện cũng ở mức lớn. Lũy kế đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 657.000 căn, trong đó gần 170.000 căn đã hoàn thành, hơn 134.000 căn đang thi công và trên 354.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy mô này tương đương khoảng 62% chỉ tiêu toàn Đề án.