Xã hội

Thành phố Huế:

Đi làm xa hơn 20km được mua nhà ở xã hội

Ngọc Văn
TPO - Cá nhân có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc ngoài bán kính 20km và cách dự án nhà ở xã hội từ 10km trở lên sẽ được phép mua nhà ở xã hội theo quy định mới của UBND TP Huế.

Ngày 7/10, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, vừa ban hành Quyết định quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn.

nha-o-xa-hoi-hueb.jpg
Người ở Huế có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân cách xa chỗ làm việc từ 20km trở lên được mua nhà ở xã hội.﻿

Theo đó, các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở xã hội nếu có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nằm ngoài phạm vi bán kính 20km tính từ địa điểm làm việc và 10km tính từ dự án nhà ở xã hội, sẽ được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại TP Huế theo khoản 2, Điều 9, Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến nơi làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến nơi làm việc; đồng thời, dự án được chọn không nằm cùng đơn vị hành chính cấp xã (sau sáp nhập) với nơi có nhà ở thuộc sở hữu của người đăng ký.

Khoảng cách giữa nhà ở, nơi làm việc và dự án nhà ở xã hội được xác định theo tuyến đường ngắn nhất bằng phương tiện thông dụng (xe gắn máy) thông qua nền tảng số Google Maps.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm xác nhận các trường hợp thuộc diện trên; Sở Xây dựng TP Huế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND phường, xã hướng dẫn thực hiện. Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xác minh đối tượng, tiêu chí và lập danh sách người đủ điều kiện mua, thuê mua theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ nay đến hết ngày 31/5/2030.

Ngọc Văn
